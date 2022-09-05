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Fatsa Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy, "Şehidimizin ailesine acılı haberi yetkililerle birlikte verdik. En son Fatsa ilçemize kendisi gibi asker olan 1,5 ay önce kardeşinin düğününe gelmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Güvercinlik, Fatsa, Genel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › Ordu'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

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