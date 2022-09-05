Ordu'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Ordu'ya şehit ateşi düştü

05.09.2022 20:33

Ordu'ya şehit ateşi düştü Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yaptığı sırada kazada kırıma uğradı.

Ordu'ya şehit ateşi düştü

ORDU - Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yaptığı sırada kazada kırıma uğradı. Olayda Ordu Fatsa nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu.

Şehidin Güvercinlik Mahallesi'ndeki yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı.

Fatsa Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy, "Şehidimizin ailesine acılı haberi yetkililerle birlikte verdik. En son Fatsa ilçemize kendisi gibi asker olan 1,5 ay önce kardeşinin düğününe gelmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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Ordu'ya şehit ateşi düştü Ordu'ya şehit ateşi düştü Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
Kaynak: İHA

Güvercinlik, Fatsa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ordu'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

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