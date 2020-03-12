Ordu'ya stadyum müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ordu'ya stadyum müjdesi - Son Dakika Spor

Ordu'ya stadyum müjdesi

6 saat önce

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, yeni Ordu Stadyumu'nun ikmal ihalesinin 5 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Ordu'ya stadyum müjdesi, System.String[]

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, yeni Ordu Stadyumu'nun ikmal ihalesinin 5 Nisan'da yapılacağını açıkladı.


Yapımı bir yıl önce tamamlanan ve koltuklandırma, skorboard, ışıklandırma ve çevre düzenlemesinin yapılması için yeni bir ikmal ihalesini bekleyen Ordu stadyumunun, yeni sezona yetiştirilmesi için çalışmalar hız kazandı. AK Parti Ordu İl başkanı Halit Tomakin, Ankara'da yaptığı çalışmalar sonucunda Ordu Stadyumu'nun ikmal ihalesinin 5 Nisan'da yapılacağını açıkladı. Ordu Stadyumu'nun hizmete açılabilmesi için eksikliklerinin giderilmesi amacıyla 40 milyon liraya ihtiyaç duyulduğunu belirten Tomakin, "40 milyon liralık ikmal ihalesi 5 Nisan'da yapılacak. İhalenin ardından eksiklikler en kısa zamanda tamamlanarak Ordu Stadyumu faaliyete alınacak" dedi.


Başkan Tomakin, Ordu Stadyumu'nda ikmal ihalesiyle birlikte çevre düzenlemesi, koltuklar, jeneratör ve trafo, ışıklandırma, skorboard, spor lisesi sınıfı ve 40 kişilik pansiyon yapımı, elektronik aksamlarının tamamlanması, bireysel spor salonlarının bölünmesi ve iki adet yeni spor salonu yapılması işinin yapılacağını kaydetti. - ORDU

AK Parti, Ordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak

Son Dakika Haberleri
17:17 Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: "Samsun'a kazanmak için gideceğiz"
17:16 Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu
17:16 Isparta 32 Spor, Kepez Belediyespor'a bileniyor
17:16 Tırhandil Cup'da Gümüşlük Rotası hafta sonu başlıyor
17:14 Kopenhag'dan Başakşehir maçına erteleme talebi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:21:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'ya stadyum müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]