Son Dakika Haberleri: Ordu Yaban Domuzları Şehire Merkezine İndi

Ordu Yaban Domuzları Şehire Merkezine İndi

1 saat önce

Ordu'da kent merkezine inen yaban domuzları görenleri şaşırttı.

Ordu Yaban Domuzları Şehire Merkezine İndi, System.String[]
Ordu'da kent merkezine inen yaban domuzları görenleri şaşırttı.

Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde 4 yaban domuzunu görenler şaşırdı. Civil Irmağı kenarında dolaşan yaban domuzları, bölgede bir süre dolaştıktan sonra uzaklaşıp gözden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:51 Kaynak: DHA

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