Ordu yaralı kedi sığındığı karakolun maskotu oldu - Son Dakika
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Ordu yaralı kedi sığındığı karakolun maskotu oldu

6 saat önce

Yaralı kedi sığındığı karakolun maskotu olduOrdu'da yaralı ve bitkin halde Asayiş Şube Müdürlüğü binası önüne gelen kedi, polis ekiplerince sahiplenildi.

Yaralı kedi sığındığı karakolun maskotu oldu

Ordu'da yaralı ve bitkin halde Asayiş Şube Müdürlüğü binası önüne gelen kedi, polis ekiplerince sahiplenildi. Polislerin beslediği ve 'hardal' ismini verdiği sevimli kedi, karakolun maskotu oldu.

Altınordu ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü binası önünde, bilinmeyen nedenle yaralanıp, ayağı kanlar içerisinde kalan kediyi fark eden polisler, yardım için seferber oldu. Polisler, soğuktan titreyen kediyi kucağına alarak karakola getirdi. Mama ve sütle karnını doyurduğu kedinin sol ayağına pansuman yapan ekipler, kediye 'hardal' ismini verdi. Sevimli kedi, kısa sürede kendisine yuva olan karakolun maskotu oldu. Polis ekiplerinin ilgi odağı olan Hardal, iyileşene kadar Asayiş Şube Müdürlüğü'nde misafir olacak.

Ordu yaralı kedi sığındığı karakolun maskotu oldu

Polis, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:22 Kaynak: DHA
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