Son Dakika Haberleri: Ordu Yaylada Aç Kalan Köpekleri Jandarma Besliyor

Ordu Yaylada Aç Kalan Köpekleri Jandarma Besliyor

31 dakika önce

Yaylada aç kalan köpekleri jandarma besliyorOrdu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası'ndaki sokak köpekleri, her gün jandarma ekiplerince doğaya bırakılan yiyeceklerle besleniyor.

Yaylada aç kalan köpekleri jandarma besliyor

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası'ndaki sokak köpekleri, her gün jandarma ekiplerince doğaya bırakılan yiyeceklerle besleniyor.

İlçenin 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda, kar kalınlığı, 1 metreyi buldu. Kar nedeniyle bölgede aç kalan sokak köpekleri de yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Aybastı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görev sorumlukları bölgelerindeki yaylaya her gün çıkarak, 40'a yakın köpeğe esnaftan topladıkları yiyecekleri götürüyor. Yayla esnafından Turan Saygılı, duyarlı davranış gösteren jandarma ekiplerine teşekkür ederek, Jandarma ekiplerimizin bu davranışı insanlığa örnek teşkil ediyor. Allah, jandarma ekiplerimizden ve devletimizden razı olsun dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:50 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



18 Gündür Aranan Genç Kadının, Yol Kenarında Parçalanmış Cesedi Bulundu Ordu'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Son Dakika! Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili Yeni Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 18:21:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu Yaylada Aç Kalan Köpekleri Jandarma Besliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]