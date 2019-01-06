Ordu Yaylada Aç Kalan Köpekleri Jandarma Besliyor
31 dakika önce
Yaylada aç kalan köpekleri jandarma besliyorOrdu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası'ndaki sokak köpekleri, her gün jandarma ekiplerince doğaya bırakılan yiyeceklerle besleniyor.
Yaylada aç kalan köpekleri jandarma besliyor Ordu
'nun Aybastı
ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası
'ndaki sokak köpekleri, her gün jandarma ekiplerince doğaya bırakılan yiyeceklerle besleniyor.
İlçenin 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda, kar kalınlığı, 1 metreyi buldu. Kar
nedeniyle bölgede aç kalan sokak köpekleri de yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Aybastı İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, görev sorumlukları bölgelerindeki yaylaya her gün çıkarak, 40'a yakın köpeğe esnaftan topladıkları yiyecekleri götürüyor. Yayla esnafından Turan Saygılı, duyarlı davranış gösteren jandarma ekiplerine teşekkür ederek, Jandarma ekiplerimizin bu davranışı insanlığa örnek teşkil ediyor. Allah, jandarma ekiplerimizden ve devletimizden razı olsun dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:50 Kaynak: DHA
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