Altınordu Şehirler Arası Otobüs Terminali hizmete açıldı - Son Dakika

Altınordu Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin hizmete açıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Eskipazar mevki çevre yolu kenarına yapılan otobüs terminalinin şehir içi ve şehirler arası taşımacılara yönelik hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, yeni terminal binasının konumu itibarıyla şehrin trafik yoğunluğunu rahatlatacağı ifade edilerek, Altınordu Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin Ordu'nun turizmde ilerlemesini sağlayacağı ve buna bağlı olarak artan yolcu trafiğini de önemli ölçüde karşılayacağı aktarıldı.

Yeni terminal binası, 26 adet peron, 9 adet midibüs park alanı, 98 adet ilçe ve köy minibüsleri için park alanı, 11 araçlık ticari taksi parkı, 50 araçlık misafir otoparkı ve terminal binası içerisinde 20 adet firma odasından oluşuyor. Yeni ve çağdaş teknoloji ile inşa edilen Altınordu Şehirler Arası Otobüs Terminali, tavanına yerleştirilen standardı yüksek güneş panelleri ile yıllık tahmini 322 bin kw elektrik üreterek, kendi kendine yeten bir bina özelliğini taşıyor.