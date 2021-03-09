Ordu yeni stadına kavuşuyor - Son Dakika

Ordu yeni stadına kavuşuyor

09.03.2021 13:37

- Ordu yeni stadına kavuşuyor 20 bin seyirci kapasiteli stadyumun nisan sonunda açılması hedefleniyor Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Ordu'da 2017 yılında yapımına başlanan ve 20 bin seyirci kapasitesi bulunan, bünyesinde spor lisesi ile pansiyon barındıran yeni stadın, nisan...

- Ordu yeni stadına kavuşuyor

20 bin seyirci kapasiteli stadyumun nisan sonunda açılması hedefleniyor

ORDU - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Ordu'da 2017 yılında yapımına başlanan ve 20 bin seyirci kapasitesi bulunan, bünyesinde spor lisesi ile pansiyon barındıran yeni stadın, nisan ayının sonlarında açılması bekleniyor.

Altınordu Durugöl Mahallesi'nde inşaatına 2017 yılında başlanan ve şu anda kaba inşaatında sona gelinen Yeni Ordu Stadı'nda, çevre düzenlemeleri işlemleri yüzde 50 oranında tamamlandı. Görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan ve FIFA standartlarında olan Yeni Ordu Stadı'nda, 25 loca ile 428'i kapalı 554 araçlık otopark bulunuyor.

97 bin metrekare alan üzerine kuruldu

Toplamda, 97 bin metrekare alan üzerine kurulan, toplam bedeli 161 milyon 752 bin TL olan ve tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak olan yeni stadyumun bünyesinde ayrıca, 12 derslikli spor lisesi ile 70 öğrenicinin kalabileceği pansiyon yer alıyor. Denize 100 metre mesafedeki yeni stat, görsellik açısından da üstün bir performans sunuyor. Stat çimlerinde de kök havalandırma sistemi ve zeminden ısıtma sistemi yer alıyor.

"Modern ve teknolojik"

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Nisan ayı sonunda açılması beklenen stadın, teknolojik açıdan birçok özelliği bünyesinde bulundurduğunu ifade ederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Ordu iline son derece modern, FIFA standartlarında bir stadyum yapılıyor. İnşallah stadyum inşaatında da sona gelindi, en kısa sürede tamamlanıp, Ordu sporunun hizmetine sunulmuş olacak. Gerçekten yeni Ordu Stadyumu, modern, teknik açıdan birçok özelliği üzerinde barındırıyor. Çim sahası, kök havalandırma sistemli, alttan ısıtmalı ve gün ışığı sistemi ile birlikte burada daha çok futbol takımına da aynı anda hizmet verebilecek. Yine 4 tane takım soyunma odası var. Her soyunma odasında futbolcuların ısınma salonları var" dedi.

"Bünyesinde 12 derslikli okul ve pansiyon yer alıyor"

"Bunun dışında ışıklandırılması ve Türkiye'de bir ilk olan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun projesi olan, yaşayan stat olabilmesi için içerisinde bir adet 12 derslikli spor lisesi var" diyen Spor İl Müdürü Mustafa Genç, "70 öğrencinin kalabileceği pansiyonu var. Bunların yanı sıra stadyum altında 550 araçlık otopark, engelli asansörleri ve engelli park alanları yer alıyor. Bu açıdan da Ordu'da böyle bir stada ihtiyaç vardı. İnşallah takımlarımız da stat ile birlikte üst liglere çıkıp, burada Ordulu seyircilere keyifli maçlar izletir diye umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

"20 bin seyirci kapasiteli, Nisan ayı sonunda açılıyor"

Genç, stadyumun seyirci kapasitesinin 20 bin olduğunu ve inşaatı tamamlanan stadın, bazı küçük işlerinin kaldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Stadyumumuz, 20 bin seyirci kapasiteli, protokolü, basın tribünü, 25 tane locası ile gerçekten seyircilerin güzel bir ambiyansta, güzelce futbol maçı izleyebilecekleri bir stat. Şu anda statta inşaat çalışmaları son hız devam ediyor, inşallah nisan ayı sonu gibi tamamlanacak. Şu anda çevre düzenlemesinin yüzde 50'si bitmiş durumda. Spor lisesinin kaba inşaatı bitti, iç elektrik donanımları yapılıyor. Işıklandırmalar ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Dolayısı ile çok fazla bir iş kalmadı, bu kalan işler de inşallah en kısa sürede bitirilerek, stadyumun inşaatı tamamlanmış olacak."

Spor İl Müdürü Mustafa Genç, stadyumun kente kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mustafa Muharrem Kasapoğlu ve ilgililere teşekkür etti.

Ordu yeni stadına kavuşuyor
Ordu yeni stadına kavuşuyor
Ordu yeni stadına kavuşuyor
Ordu yeni stadına kavuşuyor
Ordu yeni stadına kavuşuyor
Ordu yeni stadına kavuşuyor
Ordu yeni stadına kavuşuyor

Çocuk İzleme Merkezi, Türkiye, Nisan, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ordu yeni stadına kavuşuyor - Son Dakika Spor


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