Son Dakika Haberleri: "Ordu'yu Arap turizminin gözde yeri haline getireceğiz"
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"Ordu'yu Arap turizminin gözde yeri haline getireceğiz"

1 saat önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yılmaz Uzunlar, "2020 yılında Ordu'yu Arap turizminin gözde yeri haline getireceğiz.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yılmaz Uzunlar, "2020 yılında Ordu'yu Arap turizminin gözde yeri haline getireceğiz." dedi.

Uzunlar, Ordu'da bir otelde seyahat acentelerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Uzunlar, toplantıda 2020 yılında yapacakları projeleri değerlendirdiklerini söyledi. 2020 yılında kentte turizm patlaması olacağını düşündüklerini ifade eden Uzunlar, Arap turistlerin Trabzon'dan sonra Ordu'ya ağırlıklı olarak geldiğini dile getirdi.

Arap turistlerin son yıllarda Ordu'dan arsa ve ev satın aldığını anlatan Uzunlar, bunun gelecek yıllarda da devam etmesini beklediklerini aktardı.

Uzunlar, Ordu'da kaçak seyahat acente çalıştıranlara yönelik etkin bir mücadele yürüttükleri bilgisini de vererek, "Bu kişilere çok büyük cezalar yazdırarak bu durumu Ordu'da bitirmek noktasına getirdik. Önümüzdeki yılda bu konuda mücadelemiz aralıksız sürecek." diye konuştu.

"2020 yılında Ordu'yu Arap turizminin gözde yeri haline getireceğiz." diyen Uzunlar, bunun için tüm acentelerin hazır olduğunu sözlerine ekledi.

TÜRSAB Ordu İl Temsilcisi Turan Karabulut ise bu yıl Arap turistlerin bir önceki yıla oranla daha fazla geldiğine dikkati çekerek bu oranının 2020 yılında daha da artmasını beklediklerini söyledi. Son dönemde Ordu'nun tanıtımının sık yapıldığını ve bunun da turizme olumlu şekilde yansımasının olduğunu vurgulayan Karabulut, emeği geçenlere de teşekkür etti.

Ordu'yu Arap turizminin gözde yeri haline getireceğiz

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Karadeniz, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:18 Kaynak: AA
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