Ordu'yu ziyaret eden turist sayısı yüzde 14 arttı - Son Dakika

Ordu Valisi Seddar Yavuz, şehri 2019'da ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının bir önceki yıla göre yüzde 14 arttığını bildirdi.

Vali Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılında Ordu'da 967 bin 741 yerli ve yabancı turistin konakladığını belirtti.

Turistlerin Ordu'ya ilgisinin her geçen yıl arttığına işaret eden Yavuz, yaz döneminde Ordu'daki konaklama tesislerinde yüzde yüz doluluğa ulaşıldığının altını çizdi.

Yavuz, Ordu'da 2018'de 737 bin 694 yerli turistin konakladığını anımsatarak bu sayının 2019'da yüzde 15 artışla 849 bin 695'e yükseldiğini aktardı.

Vali Yavuz, kenti 2018 yılında ziyaret eden yabancı turist sayısının 110 bin 692 olduğunu, bu sayının 2019'da yüzde 7 artarak 118 bin 46'ya ulaştığını vurguladı.

Geçen yıl toplam turist sayısında, 2018'e göre yüzde 14 artış gerçekleştiğini belirten Yavuz, kentte 967 bin 741 yerli ve yabancı turistin konakladığını bildirdi.

Yavuz, kentteki yerli ve yabancı turist artışının esnafın yüzünü güldürdüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Esnafımız yaptığımız sohbetlerde Ordu'daki yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının artmasının işlerine olumlu yönde yansıdığını ifade ediyorlar. Daha önceleri sadece fındığa bağımlı olan Ordu ekonomisinin, turistler sayesinde bu bağımlılıktan kurtulduğunu dile getiriyorlar. Bu da gösteriyor ki yerli ve yabancı turistler Ordu'nun ticari hayatına ve ekonomisine ciddi manada katkı sağlıyor."

Ordu'nun turizmde geleceği parlak bir şehir olduğunu belirten Yavuz, "Yapımı tamamlanan birçok hizmet ve yatırımla birlikte Ordu daha cazip bir il haline gelmiştir. Yapımı devam eden ulaşım yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte Ordu'nun turizm cazibe merkezlerine ulaşım çok daha kolay ve konforlu hale gelecek. Böylelikle de Ordu'yu ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı çok yakın gelecekte milyonları aşacaktır." ifadesini kullandı.