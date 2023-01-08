Ordudan ihraç edilen FETÖ firarisi eski yüzbaşı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Ordudan ihraç edilen FETÖ firarisi eski yüzbaşı İstanbul'da yakalandı

08.01.2023 09:26

- Ordudan ihraç edilen FETÖ firarisi eski yüzbaşı İstanbul'da yakalandı FETÖ/PDY üyeliğinden meslekten ihraç edilen ve hakkında iki ayrı yakalama kararı bulunan firari yüzbaşı, Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

- Ordudan ihraç edilen FETÖ firarisi eski yüzbaşı İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL - FETÖ/PDY üyeliğinden meslekten ihraç edilen ve hakkında iki ayrı yakalama kararı bulunan firari yüzbaşı, Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına üye olmak suçundan iki ayrı yakalama kararı bulunan ve daha önce KHK ile ordudan ihraç edilen M.Ö. isimli firari yüzbaşının Başakşehir'de gizlendiği bilgisine ulaşıldı. Adresi tespit edilen zanlı, Başakşehir'de düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Firari yüzbaşı sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA
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Başakşehir, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordudan ihraç edilen FETÖ firarisi eski yüzbaşı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordudan ihraç edilen FETÖ firarisi eski yüzbaşı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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