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ÖRDÜĞÜ 83 ÇİFT YÜN ÇORABI MEHMETÇİĞE HEDİYE ETTİ - Son Dakika

ÖRDÜĞÜ 83 ÇİFT YÜN ÇORABI MEHMETÇİĞE HEDİYE ETTİ

07.02.2022 14:40

ESKİŞEHİR'de, 4 çocuk ve 9 torun sahibi Ayşe Ertürk (83), evinde ördüğü 83 çift yün çorabı, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerlere hediye etti.

ESKİŞEHİR'de, 4 çocuk ve 9 torun sahibi Ayşe Ertürk (83), evinde ördüğü 83 çift yün çorabı, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerlere hediye etti. Askerlerle birlikte yemek yiyerek sohbet eden Ertürk, 'Allah askerlerimize zeval vermesin. Güle güle giymek nasip etsin. Onlar olmasa bizler buralarda yaşayamayız' dedi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi'nde oturan Ayşe Ertürk, bir süre önce evinde yün çorap örerek biriktirdi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na ulaşan Ertürk, 83 çift yün çorabı 'Üşümesinler' diyerek askerlere hediye etmek istediğini söyledi. Evde ördüğü çorapları özenle katlayıp, paketleyen Ertürk, Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy tarafından karşılanan Ertürk, askerlere tek tek ördüğü çorapları dağıttı.

Ördüğü çorapları daha önce de komşularına hediye ettiğini ve bundan büyük keyif duyduğunu anlatan Ayşe Ertürk, 'Evde çorap örerken askerlerimize hediye etmek istedim. Onlar için örüp sakladım daha sonra da çocuklarım Jandarma Komutanlığı'nı aradım. Onlarda sağ olsunlar kabul ettiler çünkü zaten örüp komşularıma, yakınlarıma hediye ediyordum. Bu kez de Mehmetçiklerimiz için ördüm. Geçen sene mart ayından bu yana uğraşıyorum. O kadar mutlu oluyorum ki Allah onlara zeval vermesin. Onlar olmasa biz burada yaşayamayız. Allah onlara uzun ömür versin, ayaklarına taş dokundurmasın. Yine aynısını yapmayı düşünüyorum nasip olursa. Ellerim tutarsa inşallah. Allah askerlerimize zeval vermesin. Güle güle giymek nasip etsin. Onlar olmasa bizler buralarda yaşayamayız' diye konuştu.

Ayşe Ertürk, Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerlerle birlikte yemekhanede yemek yiyerek sohbet etti.

ÖRDÜĞÜ 83 ÇİFT YÜN ÇORABI MEHMETÇİĞE HEDİYE ETTİ
ÖRDÜĞÜ 83 ÇİFT YÜN ÇORABI MEHMETÇİĞE HEDİYE ETTİ
ÖRDÜĞÜ 83 ÇİFT YÜN ÇORABI MEHMETÇİĞE HEDİYE ETTİ
ÖRDÜĞÜ 83 ÇİFT YÜN ÇORABI MEHMETÇİĞE HEDİYE ETTİ
ÖRDÜĞÜ 83 ÇİFT YÜN ÇORABI MEHMETÇİĞE HEDİYE ETTİ
ÖRDÜĞÜ 83 ÇİFT YÜN ÇORABI MEHMETÇİĞE HEDİYE ETTİ
ÖRDÜĞÜ 83 ÇİFT YÜN ÇORABI MEHMETÇİĞE HEDİYE ETTİ
ÖRDÜĞÜ 83 ÇİFT YÜN ÇORABI MEHMETÇİĞE HEDİYE ETTİ
ÖRDÜĞÜ 83 ÇİFT YÜN ÇORABI MEHMETÇİĞE HEDİYE ETTİ
ÖRDÜĞÜ 83 ÇİFT YÜN ÇORABI MEHMETÇİĞE HEDİYE ETTİ
ÖRDÜĞÜ 83 ÇİFT YÜN ÇORABI MEHMETÇİĞE HEDİYE ETTİ

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İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Jandarma, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖRDÜĞÜ 83 ÇİFT YÜN ÇORABI MEHMETÇİĞE HEDİYE ETTİ - Son Dakika


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