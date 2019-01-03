Son Dakika Haberleri: Ördüğü Duvarın Altında Kalan İşçi Yaralandı

Ördüğü Duvarın Altında Kalan İşçi Yaralandı

1 saat önce

Başkentte ördüğü duvarın altında kalan işçi yaralandı.

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Başkentte ördüğü duvarın altında kalan işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesut İ. adlı işçi, Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nin alt katında bulunan ve henüz kullanıma açılmayan çarşıdaki bir dükkanda duvar ördüğü sırada tuğlaların üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Mesut İ, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:13 Kaynak: AA

Ulus, İşçi, Güncel
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