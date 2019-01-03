Ördüğü Duvarın Altında Kalan İşçi Yaralandı
1 saat önce
Başkentte ördüğü duvarın altında kalan işçi yaralandı.
Başkentte ördüğü duvarın altında kalan işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mesut İ. adlı işçi, Ulus
'taki Melike Hatun Camisi'nin alt katında bulunan ve henüz kullanıma açılmayan çarşıdaki bir dükkanda duvar ördüğü sırada tuğlaların üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.
Mesut İ, 112 Acil Servis
ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:13 Kaynak: AA
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