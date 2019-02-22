Son Dakika Haberleri: Ördüğü Kazakları Hastanedeki İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bağışlıyor

Ördüğü Kazakları Hastanedeki İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bağışlıyor

1 saat önce

Isparta'da yaşayan emekli memur Fatma Tevekkül Karademir, 2 yıl önce başlayarak her gün ördüğü bir çocuk kazağını takım haline getirip, özel şekilde paketledikten sonra aylık olarak hastanede ihtiyacı olan çocuklara dağıttırıyor.

Ördüğü Kazakları Hastanedeki İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bağışlıyor, System.String[]
Isparta'da yaşayan emekli memur Fatma Tevekkül Karademir, 2 yıl önce başlayarak her gün ördüğü bir çocuk kazağını takım haline getirip, özel şekilde paketledikten sonra aylık olarak hastanede ihtiyacı olan çocuklara dağıttırıyor.

Yaklaşık 2 yıldan bu yana düzenli olarak ördüğü ürünleri hastanedeki çocuklara bağışlayan Fatma Karademir, sosyal hizmet birimini bu ayki ziyaretinde hazırladığı hediye paketlerini teslim etti.

Ördüğü kazakların her ilmeğini Kelime-i Tevhid'le işlediğini anlatan Karedemir, "Memur emeklisiyim, emekli olduktan sonra çocuklar için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Kazakları ördükten sonra altına uyacak kız ve erkek çocuklara uygun kıyafetleri de alıp yıkayıp ütüleyerek paketler haline getirdim. Isparta Şehir Hastanesi Sosyal Hizmet Birimine gelerek amacımı anlattım. Onlarda getirdiğim hediyeleri durumu iyi olmayan çocuklarımıza hediye etmeye başladılar. İnşallah çocuklar mutlu oluyorlardır. Ben bunu yapmaktan çok mutlu oluyorum ve yapmaya da devam edeceğim" dedi.

Hastane yetkilileri de 2 yıldır Karademir'in belli aralıklarla paketlerini bırakıp gittiğini kaydederek, onu 'Hayırsever bir gizli kahraman' olarak nitelendirdiler. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:25 Kaynak: İHA

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