Ördükleri oyalı yazmaları elazığlı depremzede annelere ulaştıracaklar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ördükleri oyalı yazmaları elazığlı depremzede annelere ulaştıracaklar - Son Dakika

Ördükleri oyalı yazmaları elazığlı depremzede annelere ulaştıracaklar

20 dakika önce

Ördükleri oyalı yazmaları Elazığlı depremzede annelere ulaştıracaklarHATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Şehit Muhammed Said Çelik ilkokulu öğretmen ve velilerinin Elazığlı anneler için başlattığı 'gönülden gönüle oya köprüsü' projesi ile hazırlanan oyalı yazmalar depremzede annelere ulaştırılacak.

Ördükleri oyalı yazmaları Elazığlı depremzede annelere ulaştıracaklar

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Şehit Muhammed Said Çelik ilkokulu öğretmen ve velilerinin Elazığlı anneler için başlattığı 'gönülden gönüle oya köprüsü' projesi ile hazırlanan oyalı yazmalar depremzede annelere ulaştırılacak.

Reyhanlı'da Şehit Muhammed Said Çelik İlkokulu müdürü Gökmen Çiçek ve öğretmenlerin ev sahipliğinde tüm Hatay'ın ilçelerindeki ilkokulların da katılımı ile başlatılan 'gönülden gönüle oya köprüsü' projesinde öğretmenler ve veliler tarafından yüzlerce oyalı yazma hazırlandı.

Şehit Muhammed Said Çelik İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte hazırlanan oyalı yazmalar katılımcılara tanıtıldı.

DEPREMZEDE ANNEDEN ETKİLENMİŞLER

Projede görev alan okul öğretmenlerinden Duygu Tokdemir, Elazığ'daki depremde enkaz altından çıkarılan annenin, ekiplere yazmasının başında olup olmadığını sormasından etkilendiklerini, projeyi de bu olaydan sonra harekete geçirdiklerini söyledi. Öğretmen Tokdemir, 'O annemizin, içerisinde bulunduğu o anda yazmasını istemesi bizleri çok duygulandırdı, insanlık adına harekete geçirdi. Bizde öğretmen ve velilerimizle projemizi başlattık. 3/A sınıfı annelerimizle birlikte el emeği göz nuru hazırladığımız oyalı yazmalarımızı Elazığ depremindeki annelerimize ulaştırarak onların acılarını paylaşacağız ve bir nebze de olsa yaralarına merhem olacağız' dedi.

Ördükleri oyalı yazmaları elazığlı depremzede annelere ulaştıracaklar

Muhammed Said, Reyhanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
İki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 19:14:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ördükleri oyalı yazmaları elazığlı depremzede annelere ulaştıracaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]