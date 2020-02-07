Ördükleri patikler deprem bölgesine gönderdi - Son Dakika
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Ördükleri patikler deprem bölgesine gönderdi

6 saat önce

Bilecik'ten Elazığ'a gönderilen yardım malzemelerin arasında bayanların elleriyle ördükleri patikler dikkat çekti.

Ördükleri patikler deprem bölgesine gönderdi, System.String[]

Bilecik'ten Elazığ'a gönderilen yardım malzemelerin arasında bayanların elleriyle ördükleri patikler dikkat çekti.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye öncülüğünde başlatılan Elazığ'a El Uzat kapsamında toplanan battaniye, ısıtıcı, kuru gıda ve giyim malzemeleri, Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere AFAD İl Müdürlüğüne geçtiğimiz günlerde teslim edilmişti. Bu malzemeler kent genelinde toplanan malzemeler ile birleştirilerek, AFAD aracılığı ile deprem bölgesine ulaştırıldı.


"Elazığ'a El Uzat deprem kampanyası kapsamında büyük ilgi gördü"


Konu hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Elazığ ve Malatya' da meydana gelen deprem felaketinde tüm ülkede olduğu gibi ilçelerinde de bir yardım kampanyası başlattıklarını belirtti. Tekin, "Başlatmış olduğumuz Elazığ'a El Uzat deprem kampanyası kapsamında toplanılan giysi, battaniye, erzak ve para gibi yardımları, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne teslim ettik.Kampanyamıza duyarlı Pazaryeri halkı çam sakızı çoban armağanı diyerek herkes elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştı. Topladığımız yardımları kolilere koyarak ilçemiz esnaflarının tahsis ettiği kamyonla Bilecik İl AFAD müdürlüğüne teslim ettik. Onlarda diğer toplanan malzemeler ile deprem bölgesine ulaştırdılar. İlçe kadınlarımız deprem bölgesinin çok soğuk olduğunu bildiklerinden elleriyle ördükleri yün patikleri oradaki bayanların ayakları üşümesin diye deprem bölgesine gönderilmesi için teslim ettiler. Ben öncelikle Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve tüm halka geçmiş olsun temennilerimi sunuyorum. Pazaryeri halkına da bu duyarlı yardım hareketine katkı sağladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:34 Kaynak: İHA
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