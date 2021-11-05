Orduköyü Kalesi'nde kazılara 'özel mülk' engeli - Son Dakika

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde kurtarma kazısında büyük oranda toprak altındaki hatları ortaya çıkarılarak 1'inci derece arkeolojik sit ilan edilen Orduköyü Kalesi'nde kazılar özel mülk olduğu için durduruldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, "Tarihe ışık tutacak kaledeki kazıların sürdürülebilmesi için kamulaştırma planlanıyor" dedi.

Çarşamba ilçesinde fındık bahçelerinin arasında yer alan ve 14'üncü yüzyılda Taceddinoğulları Beyliği tarafından yaptırılan Orduköyü Kalesi'nde, 2018 yılında kurtarma kazısı başlatıldı. Büyük oranda toprak altında kalan ve henüz çok küçük hatlarıyla ortaya çıkan 7 dönümlük arazideki kalenin bulunduğu bölge birinci derece arkeolojik sit ilan edildi. Ancak kalenin bulunduğu yer özel alan içerisinde kaldığı için kazı çalışmaları durduruldu.