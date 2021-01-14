Ordulu anne çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürdü - Son Dakika

Ordulu anne çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürdü

14.01.2021 10:42

Ordulu anne çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürdü Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki ev hanımı Merve Sider, çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor.

Ordulu anne çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürdü

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki ev hanımı Merve Sider, çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor.

Ünye'nin Atatürk Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Merve Sider, okuduğu üniversitenin edebiyat bölümünden mezun olduktan sonra hayalini kurduğu her olayın tablosunu çakıl taşlarıyla canlandırma başladı. Korona virüs salgını nedeniyle kısıtlama günlerinde evinde oturarak kafasında bütünleştirdiği hayallerini sanata dönüştüren Merve Sider, şimdilerde ise "mutlu aile" ve "mutluluk" simgeleyen tablolar yapıyor.

Duygusal anlamda farklı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o anki hayal dünyasını taşlarla canlandırdığını ifade eden Merve Sider, "Pandemiden önce herkesin iyi kötü bir sosyal hayatı vardı. Ama pandemiden sonra kimi zaman kendi irademizle veya kimi zaman yasaklardan dolayı sokakla iletişimlerimizi kestik. Bu süreç bir zaman sonra beni de sıkmaya başladı. Duygusal anlamda enerjimi yükseltmek anlamda bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Taş tablolara daha önceden de aşinaydım ve yapmak aklıma geldi" dedi.

"Deniz kenarında ilham aldım"

Taşlardan tablolar oluşturduğunu ve deniz kenarında olduğu sırada ilham alarak bu sanatı gerçekleştirdiğini ifade eden Sider, "Açıkçası onlar tarafından şaşkınlık veren bir durum olmadı. Çünkü ailem ve çocuğum benim sanatsal faaliyetlere merakımı bildikleri için daha öncede yağlı boya, kara kalem çalışmaları olduğu için şaşırmadılar. Bu 5 aylık süreç içerisinde ben karar verdikten sonra deniz kenarında vaktimizi geçirdiğimizde ilham aldım. Ardından Ünye'mizin belli sahil yerlerinden taşlarımızı temin ettim. Yapmaya başladıktan sonra en yakınlarım olan eşim, çocuğum ve çevrem gördüklerinde beğendiklerini söylediler. Tabii, bunu neden insanlarda görmesin diyerek sosyal medyada bir sayfa açtım ve ürünlerimi herkesin beğenisine sundum" diye konuştu.

"Her tablosunun öyküsü var"

Her yaptığı taş tablolarda eşi Merve Sider'in bir öyküsünün olduğunu ifade eden Cemal Sider, "Eşimle biz evlenmeden önce de kendisi yağlı boya tablosu ve kara kalem tabloları yapıyordu. Kendisi sanatını geliştirerek taş tablo yapmaya başladı. Tabii, burada biraz da eşimin yeteneği ön planda oluyor. Bu da benim hoşuma gitti. Yaptığı her tablonun bir öyküsü var. Ben de bu çalışmalarından dolayı mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Ordulu anne çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürdü
Ordulu anne çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürdü
Ordulu anne çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürdü
Ordulu anne çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürdü

Sur İş Adamları ve Toptancılar Derneği, Edebiyat, Ordu, Ünye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ordulu anne çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir Mesut Özil, Sokratis'i Fenerbahçe'ye çağırdı :Gel beraber gidelim Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira Son Dakika: Hastanelerde koronavirüs aşılaması başladı! İlk etapta Türkiye'de 1 milyon sağlık çalışanı aşılanacak
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi         
11:43
Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı         
11:26
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi         
11:13
Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı         
10:43
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı         
10:08
Son dakika: Konut satışları aralık ayında %47,6 azalarak 105 bin 981 oldu Son dakika: Konut satışları aralık ayında %47,6 azalarak 105 bin 981 oldu         
10:01
Yunanistan'ın en büyük askeri araç firması resmen İsrailli şirketin Yunanistan'ın en büyük askeri araç firması resmen İsrailli şirketin         
09:43
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Sesini beğenmediği kadın hayranının sevgilisinden tehdit mesajları alan Rafet El Roman savcılığa koştu Sesini beğenmediği kadın hayranının sevgilisinden tehdit mesajları alan Rafet El Roman savcılığa koştu         
08:45
Maliyeti düşürmek için karabibere irmik, sumağa kepek, toz bibere gıda boyası katıyorlar Maliyeti düşürmek için karabibere irmik, sumağa kepek, toz bibere gıda boyası katıyorlar         
08:36
Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar         
08:32
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü         
05:05
Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon         
02:56
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı         
18:56
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 11:55:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordulu anne çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei