Son Dakika Haberleri: Ordulu Arzuhalci Mesleğini Devam Ettirmeye Çalışıyor

Ordulu Arzuhalci Mesleğini Devam Ettirmeye Çalışıyor

13 dakika önce

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan Arzuhalci Osman Caldu, yıllardır yaptığı mesleğini kendisinden sonra devam ettirecek kimsenin olmadığını söylüyor.

Ordulu Arzuhalci Mesleğini Devam Ettirmeye Çalışıyor, System.String[]
Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan Arzuhalci Osman Caldu, yıllardır yaptığı mesleğini kendisinden sonra devam ettirecek kimsenin olmadığını söylüyor.

Son yıllarda sayıları oldukça azalan arzuhalciler, yıllardır insanların yazılacak dilekçelerine yardımcı oluyor. Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 20 yıl önce Ünye Özel İdare Müdürlüğünden emekli olduktan sonra arzuhalci olarak 10 metrekarelik bürosunda dilekçe yazmayı sürdüren 66 yaşındaki Osman Caldu da mesleğini o tarihten itibaren bilfiil sürdürüyor. Yıllardır yaptığı bu mesleğin artık eskisi gibi rağbet görmediğini söyleyen Arzuhalci Osman Caldu, yıllardır insanlara çok faydalı hizmetler ettiklerini söylüyor. Caldu, boşanmak isteyen çiftlere taraf olamadığını belirterek, kimi zaman çiftleri ikna ettiğini de söylüyor.

Artık eskisi kadar dava açılmıyor

Kimi zaman ücret talep etmeden bu işi yaptığına değinen Caldu, "Vatandaş memnun olduğu zaman benim de hoşuma gidiyor. Dilekçe yazma talepleri eskiye göre biraz daha zayıfladı. Çünkü artık dava açmak zor oldu. O yüzden artık günlük olmasa bile haftalık dilekçelerimizi yazıyoruz. Emekli olduğum kurumdan dolayı idari konularda da vatandaşları aydınlatıyoruz" dedi.

Boşanmak isteyenleri, ayrılmamaları için ikna etmeye çalışıyor

Dilekçe yazmanın belirli usulleri olduğunu da hatırlatan Caldu, boşanma davalarında da taraf olmadığını, kendisine bu yüzden gelen çiftleri ikna etmek için çabaladığını söyledi. Caldu, böyle durumlarda ücret talep etmeden insanlara yardımcı olduklarını belirterek, bazı çiftleri de boşanmaktan vazgeçirdiğini anlattı. Caldu, Kumru ilçesinde en çok şikayet ve gayrimenkul davaları için dilekçe yazdıklarını aktardı. Kendisinden sonra emekli olanların bu mesleği devam ettirmeyeceğini ifade eden Caldu, kendisinden sonra bu işin biteceğine dikkat çekti. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:29 Kaynak: İHA

Kumru, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayvansever Kadın, Tepkilere Rağmen Bahçesinde 16 Köpek Besliyor Katiller, 17 Yaşındaki Çocuğu Banyoda Parçalayıp Çöpe Attı

Otomatik Kapının Üzerine Çıkan Çocuk, Kapının Açılmasıyla Düşme Tehlikesi Yaşadı Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile Bakanlığa Atananların Emeklilik ve Yaşlılık Aylıkları Kesilmeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 09:42:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordulu Arzuhalci Mesleğini Devam Ettirmeye Çalışıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]