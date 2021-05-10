"Asırlık çınar" Mehmet dede sağlığını doğal beslenmeye borçlu - Son Dakika

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin, sağlığını doğal beslenmeye borçlu olduğunu söyledi.

İlçeye bağlı Birebir Mahallesi'nde oğlu Yunus Metin ve geliniyle yaşayan Mehmet dede, hayatı boyunca tarım ve hayvancılıkla uğraştı.

Kırsaldaki evinde doğal süt, tereyağı ve bal gibi ürünlerle beslenen Metin, iki kez evlendi ve eşlerini kaybetti. 12 çocuğu ve 43 torunu olan Metin, ilerlemiş yaşına rağmen birçok ihtiyacını kendisi karşılıyor.

Mehmet Niyazi Metin, AA muhabirine, köyünde doğal beslendiğini belirterek, tereyağı, bal ve sütü çok sevdiğini, yemek ayrımı yapmadığını söyledi.

Kendisini oldukça sağlıklı hissettiğini belirten Metin, "Bugünlerimize şükürler olsun. Rabbim ömrümüzü uzattı." dedi.

Gençlere çok çalışmalarını tavsiye eden Metin, çalışmadan para kazanılmayacağını ifade etti.

Metin, 10 yaşından beri oruç tuttuğunu dile getirerek, zorunlu haller dışında orucunu aksatmamaya gayret ettiğini kaydetti. Elinden geldiğince ibadetlerini yerine getirdiğini ifade eden Metin, bu sene de orucunu aksatmadan tuttuğunu anlattı.

Allah sağlık verdikçe orucunu tutmayı ve ibadetlerini yapmayı sürdüreceğini dile getiren Metin, tek sorununun unutkanlık olduğunu, onun dışında kendisini gayet iyi hissettiğini söyledi.

Metin'in 71 yaşındaki oğlu Yunus Metin ise babasının sağlığına dikkat etmeye çalıştığını, doğal beslendiğini belirtti. Metin, babasının ilk eşinden olan 2 kızının 90'lı yaşlarda ve hayatta olduklarını aktardı.

Mahalle muhtarı Telat Karakaya da Mehmet Niyazi Metin'in sağlığının yerinde olduğunu ifade ederek, zaman zaman kendisini ziyaret ettiklerini, fikirlerinden, tecrübelerinden faydalanmaya çalıştıklarını kaydetti.