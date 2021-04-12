Baklavacılarda ramazan öncesi "tatlı telaş" - Son Dakika

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Ordu'da faaliyet gösteren unlu mamuller sektörü çalışanları, ramazan öncesi hummalı çalışma içine girdi.

İşletmelerin imalathanelerinde çalışan işçiler, ramazana bir gün kala vatandaşların baklava başta olmak üzere diğer tatlı ve pasta taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Altınordu ilçesindeki işletmecilerden Şaban Ali Çamkerten, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde tatlılara ilgi olduğunu belirterek, aynı yoğunluğun ramazan öncesinde de yaşandığını söyledi.

Müşterilerine tatlıları günlük sunabilmek için özverili çalışma içerisine girdiklerini aktaran Çamkerten, en çok ilginin fındıklı ve fıstıklı baklavaya olduğunu ifade etti.

Çamkerten, son zamanlarda fındıklı soğuk baklavanın da sıklıkla tercih edildiğine işaret ederek, ramazanda artan taleplere göre hazırlıklarını yaptıklarını ve yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.

Hijyenik koşullarda yaklaşık 40 işçiyle baklava ve diğer tatlı siparişlerini yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Çamkerten, üretimleri salgın kurallarına uyarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çamkerten, vatandaşlara güvenmedikleri yerlerden tatlı almamaları tavsiyesinde de bulundu.

Başka bir işletme sahibi Ercan Bodur da ramazan öncesi üretimlerinin arttığını ifade ederek, firma olarak siparişleri yetiştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.