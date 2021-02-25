Ordulu balıkçıların ağlarına bin yıllık amforalar takıldı - Son Dakika

Ordulu balıkçıların ağlarına bin yıllık amforalar takıldı

25.02.2021 09:00
Ordulu balıkçıların ağlarına bin yıllık amforalar takıldı, System.String[]

Ordu'nun Perşembe ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına 13 adet amfora takıldı.

Ordu'nun Perşembe ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına 13 adet amfora takıldı. Roma döneminden kalma olduğu tahmin edilen amforaların yaklaşık bin yıllık geçmişi olduğu düşünülüyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına geçtiğimiz günlerde 13 adet amfora (iki kulplu testi) ve gemi ahşap enkazı takıldı. Balıkçılar, durumu Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın'a bildirdi. Teslim alınan 13 amfora gemi ahşap enkaz parçalarının, Roma dönemine ait olduğu ve bin yıllık geçmişi olduğu tahmin ediliyor.

"Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor"

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Balıkçılık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 20 gün önce bölge balıkçıları bana ulaşarak, ellerinde ağlara takılan amforalar, testiler ve gemi ahşap parçalarının olduğunu söylediler ve bunları ne yapacaklarını sordular. Ben de kendilerine getirmelerini söyledim ve Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi'nde koruma altına alabileceğimizi söyledim. Çünkü ahşap parçalar, eğer tarihi eser niteliği varsa hava ev suyla temas ettikleri zaman erken çürüyorlar. Hepsini fakültenin bünyesinde topladım. Bütün amforalar ve ahşap parçalarını bir araya getirdim. Sonrasında bunların fotoğraflarını çekip, Türkiye'de bu işi Bodrum'da yapan sualtı müzesinde bulunan arkeolog arkadaşlarıma yolladım. O arkadaşlarım da bunların Roma dönemine ait odluğunu söylüyorlar. Tabii, bunların çalışmasının yapılmasının lazım. Hatta ahşap parçaların karbon analizlerinin yapılarak, hangi yıllara ait oldukları belirleniyor" dedi.

"70 metre derinliklerde tespit edildi"

Prof. Dr. Aydın, amfora ve gemi ahşap parçalarının 70 metre derinlikte ele geçirildiğini kaydederek, "Balıkçıların söylediği kadar 70 metre derinlikte tespit etmişler ve bunlar birkaç seferde çıkartılmış. Bu tespitlerimiz sonrasında Ordu Müze Müdürlüğü ile konuşarak, ürünleri getirip, kayıt altına alınarak müzeye teslim edildi. Bunların bakımı yapıldıktan sonra inşallah Ordu Müzesi'nde sergilenip, vatandaşın görebileceği gibi tarihi eser niteliğinde olan bu amforalar sergilenir diye düşünüyorum. Bu çalışmanın umut ediyorum ki, yine var olan ve denizde kalan kısmının da bir şekilde sualtı arkeologları tarafından bunun çalışılması, derinlik de biraz fazla ama bir robot yardımıyla, uzaktan kumandalı araçlar ile görüntü alınabilir, tespiti yapılabilir" şeklinde konuştu.

"Karadeniz'de batıklarla ilgili yapılmış bir çalışma yok, bu bölgede farklı batıkların olduğu düşünülüyor"

"Bundan sonraki kısım, sualtı arkeologlarının yapması gereken işler. İnşallah beklentimiz, bu bölgede de böyle bir çalışmanın yapılması" diyen Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Karadeniz Bölgesi'nde böyle batıklarla ilgili yapılmış bir çalışma yok. Dolayısıyla bir yerden başlamak gerek diye düşünüyorum ve zaman içerisinde eminim bu bölgede de batıkların olduğu konuşuluyor ama bilimsel anlamda çalışmalar yok. Hatta bu süreç içerisinde çok sayıda farklı balıkçılar ile de temasa geçtim, farklı hikayeler anlattılar. Onlara dayanarak suyun altının epey bir zengin olduğunu düşünüyorum. Ben, Ünye'den Hopa'ya dalış noktalarının belirlenmesi projesi de yürütüyorum. O proje kapsamında da Nisan ayında çalışmalara başlayacağım. Dolayısı ile bunları belirlerken, sualtında çok fazla miktarda fotoğraf ve görüntüler alacağız. Bu kapsamda da bir envanter çalışması gibi olacağını düşünüyorum. Bunu da zaman gösterecek" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Ordulu balıkçıların ağlarına bin yıllık amforalar takıldı
Ordulu balıkçıların ağlarına bin yıllık amforalar takıldı
Ordulu balıkçıların ağlarına bin yıllık amforalar takıldı
Ordulu balıkçıların ağlarına bin yıllık amforalar takıldı
Ordulu balıkçıların ağlarına bin yıllık amforalar takıldı

Perşembe, Aydın, Roma, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordulu balıkçıların ağlarına bin yıllık amforalar takıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sapkın eski sevgili, genç kızın hayatını kabusa çevirdi! Gözlerinin önünde kendini kesti Üniversitede yetiştirilen mantarların kilosu 20 bin lirayı buluyor Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Karadeniz'deki vaka artışının nedeni mutant virüs Boğularak katledilen genç kızdan geriye hayat dolu bu görüntüler kaldı İYİ Parti HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde "Evet" oyu vereceğiz Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti
Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak         
08:39
Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Reform çalışmalarımızda sona geldik, detayları Cumhurbaşkanımız mart ayında paylaşacak Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Reform çalışmalarımızda sona geldik, detayları Cumhurbaşkanımız mart ayında paylaşacak         
08:33
Maket evlerle dolandırıcılık yapan iş insanına tarihi ceza! Hayali daireler için 316 yıl Maket evlerle dolandırıcılık yapan iş insanına tarihi ceza! Hayali daireler için 316 yıl         
07:53
Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız bulundu Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız bulundu         
07:11
Kaza yapan alkollü gençler gazetecileri tehdit edip, polisleri kaskodan para almakla suçladı Kaza yapan alkollü gençler gazetecileri tehdit edip, polisleri kaskodan para almakla suçladı         
05:53
'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor         
23:47
Bilim insanları endişeli! ABD'de koronavirüsün daha bulaşıcı ve tehlikeli bir türü tespit edildi Bilim insanları endişeli! ABD'de koronavirüsün daha bulaşıcı ve tehlikeli bir türü tespit edildi         
22:59
Diplomasız 'Tıp Uzmanı' unvanıyla hasta tedavi eden Metin Hara'nın duruşmasında tanıklar konuştu Diplomasız 'Tıp Uzmanı' unvanıyla hasta tedavi eden Metin Hara'nın duruşmasında tanıklar konuştu         
21:14
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi         
19:15
Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı         
17:46
Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı         
17:09
Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak         
15:21
Gonca Vuslateri'nin faturalarını Şevket Çoruh ödemiş Gonca Vuslateri'nin faturalarını Şevket Çoruh ödemiş         
15:18
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın         
15:12
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt         
14:41
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 09:15:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordulu balıkçıların ağlarına bin yıllık amforalar takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei