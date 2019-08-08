Son Dakika Haberleri: Ordulu boksörler Avrupa şampiyonluğu yolunda
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Ordulu boksörler Avrupa şampiyonluğu yolunda

52 dakika önce

Ordulu boksörler Cansu Akdi ve Canpolat Efil, Gürcistan'da gerçekleşen Avrupa Boks Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

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Ordulu boksörler Cansu Akdi ve Canpolat Efil, Gürcistan'da gerçekleşen Avrupa Boks Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Bu yıl Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 2-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Üst Minik Bayanlar ve Üst Minik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Ordulu 2 sporcu yarı finale yükseldi. Sporculardan 44 kilogramda Cansu Akdi Yunanistanlı rakibini, 52 kilogramda Canpolat Efil ise Letonyalı rakibini yenerek yarı finale yükselmeye hak kazandı.

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Gürcistan, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:41 Kaynak: İHA
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