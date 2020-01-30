Ordulu çocuklar yayladan getirilen karla sevindi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordulu çocuklar yayladan getirilen karla sevindi - Son Dakika

Ordulu çocuklar yayladan getirilen karla sevindi

6 saat önce

Ordu'nun sahil kesimindeki çocuklar, yayladan kamyonla getirilen karla mutlu oldu.

Ordulu çocuklar yayladan getirilen karla sevindi, System.String[]

Ordu'nun sahil kesimindeki çocuklar, yayladan kamyonla getirilen karla mutlu oldu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'nın talimatıyla Çambaşı Yaylası'ndan kamyonla Altınordu ilçesine getirilen kar, Şirinevler Mahallesi'ndeki bir caminin bahçesine istiflendi.

Bu sayede bu sezon ilk kez karla buluşan çocuklar doyasıya eğlendi.

Kabadüz Belediye Başkanı Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklardan kendisine bu sezon kar göremedikleri mesajının gelmesi üzerine kamyonla kar getirdiklerini söyledi.

Çocukların karla çok mutlu olduklarını dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Ben de çocukların sevinmesine çok mutlu oldum. Çocuklar için çok güzel bir şey oldu. Bu yıl kent merkezine kar yağmadı. Belki çocuklar da imkansızlıktan ya da bulundukları ortamdan dolayı karlı bölgelere gidemiyorlar. Bir kamyon karla o kadar mutlu olacaklarını düşünseydim, araca bindirerek gezdirmeyi düşünürdüm ama böyle de mutlu olduklarına sevindim."

Çambaşı Yaylası, Yener Kaya, Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
25 kiloluk aynalı sazan balığı görenleri şaşkına çevirdi Son Dakika: Elazığ'da yıkılan her bina için yedi farklı soruşturma başlatıldı Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan 6 bin kişilik gemide 30 Türk var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 17:49:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordulu çocuklar yayladan getirilen karla sevindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]