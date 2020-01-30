Ordulu çocuklar yayladan getirilen karla sevindi - Son Dakika

Ordu'nun sahil kesimindeki çocuklar, yayladan kamyonla getirilen karla mutlu oldu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'nın talimatıyla Çambaşı Yaylası'ndan kamyonla Altınordu ilçesine getirilen kar, Şirinevler Mahallesi'ndeki bir caminin bahçesine istiflendi.

Bu sayede bu sezon ilk kez karla buluşan çocuklar doyasıya eğlendi.

Kabadüz Belediye Başkanı Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklardan kendisine bu sezon kar göremedikleri mesajının gelmesi üzerine kamyonla kar getirdiklerini söyledi.

Çocukların karla çok mutlu olduklarını dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Ben de çocukların sevinmesine çok mutlu oldum. Çocuklar için çok güzel bir şey oldu. Bu yıl kent merkezine kar yağmadı. Belki çocuklar da imkansızlıktan ya da bulundukları ortamdan dolayı karlı bölgelere gidemiyorlar. Bir kamyon karla o kadar mutlu olacaklarını düşünseydim, araca bindirerek gezdirmeyi düşünürdüm ama böyle de mutlu olduklarına sevindim."