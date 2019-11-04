Ordulu dağcılar hız kesmiyor

Ordulu dağcılar doğa yürüyüşlerini sürdürüyor.
Ordu Dağcılık İhtisas Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü kasım ayı doğa yürüyüşü etkinliğini Gölköy ilçesi, Uluvahta Yaylası Ulugöl Tabiat Parkı rotasında gerçekleştirdi. Ordu'nun çeşitli ilçelerinden 60 doğaseverin katıldığı yürüyüş Uluvahta Yaylası'ndan başladı ve 9 km sonunda Ulugöl Tabiat Parkı'nda sona erdi. Sonbaharın eşsiz güzelliklerine 2 gün önce bölgeye yağan kar görüntüsü de eklenince doğa katılımcılara muhteşem görüntüler sundu. - ORDU