Son Dakika Haberleri: Ordulu dağcılar hız kesmiyor
Son Dakika Güncel Ordulu dağcılar hız kesmiyor

Ordulu dağcılar hız kesmiyor

6 saat önce

Ordulu dağcılar doğa yürüyüşlerini sürdürüyor.

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Ordulu dağcılar doğa yürüyüşlerini sürdürüyor.


Ordu Dağcılık İhtisas Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü kasım ayı doğa yürüyüşü etkinliğini Gölköy ilçesi, Uluvahta Yaylası Ulugöl Tabiat Parkı rotasında gerçekleştirdi. Ordu'nun çeşitli ilçelerinden 60 doğaseverin katıldığı yürüyüş Uluvahta Yaylası'ndan başladı ve 9 km sonunda Ulugöl Tabiat Parkı'nda sona erdi. Sonbaharın eşsiz güzelliklerine 2 gün önce bölgeye yağan kar görüntüsü de eklenince doğa katılımcılara muhteşem görüntüler sundu. - ORDU

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:30 Kaynak: İHA
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