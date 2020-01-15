Ordulu ev hanımının yüzü

Ordulu Nuriye Ölmez, devlet desteğiyle başladığı küçükbaş hayvancılıkla aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Gürgentepe ilçesinde yaşayan ev hanımı Nuriye Ölmez, yaklaşık 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvuruda bulundu.

Başvurusunun ardından hibe desteği almaya hak kazanan Ölmez, 36 koyunla hayvancılığa başladı. Zamanla koyun sayısını 120'ye kadar çıkarmayı başaran 2 çocuk annesi Ölmez, elde ettiği gelirle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Nuriye Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genç Çiftçi Projesi'ni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan duyduğunu, projeyi duyar duymaz başvuruda bulunduğunu söyledi.

Projeden yararlandıktan sonra yaklaşık 2 yılda küçükbaş hayvan sayısını artırmayı başardığını belirten Ölmez, koyun sayısını daha da artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Ölmez, hayvanlarıyla yakından ilgilendiğini vurgulayarak, hayvancılık yaparak aile bütçesine önemli katkı sunduğunu, çocuklarının eğitim masrafını da buradan karşıladığını anlattı.

Küçükbaş hayvancılığı imkanı olan herkese tavsiye eden Ölmez, "Ev hanımları evde oturmak yerine bu işi yapabilir. Ben de eşimin desteğiyle bu işin üstesinden geliyorum." dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise son yıllarda uygulanan en önemli tarımsal projelerden biri olan Genç Çiftçi Projesi ile kentlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışan işsiz gençlerin köylerine dönerek iş sahibi olduğuna işaret etti.

Ordu'da proje kapsamında bugüne kadar 172 genç çiftçiye 5 bin 237 küçükbaş, 393 genç çiftçiye 2 bin 194 büyükbaş hayvanın hibe olarak verildiğini kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"Hayvanların dağıtıldığı zamanlarda küçük işletmeler olarak üretime başlayan genç çiftçilerimiz şu anda işletmelerini büyüterek hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya başladı. Bu projenin sahadan olumlu yansımaları her geçen gün artarak gelmeye devam ediyor. Bu da hem bizleri hem de genç çiftçilerimizi oldukça mutlu etmekte ve projenin ne kadar isabetli olduğunu göstermektedir."