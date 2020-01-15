Ordulu ev hanımının yüzü "Genç Çiftçi Projesi" ile güldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordulu ev hanımının yüzü 'Genç Çiftçi Projesi' ile güldü - Son Dakika

Ordulu ev hanımının yüzü "Genç Çiftçi Projesi" ile güldü

6 saat önce

Ordulu Nuriye Ölmez, devlet desteğiyle başladığı küçükbaş hayvancılıkla aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Ordulu Nuriye Ölmez, devlet desteğiyle başladığı küçükbaş hayvancılıkla aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Gürgentepe ilçesinde yaşayan ev hanımı Nuriye Ölmez, yaklaşık 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvuruda bulundu.

Başvurusunun ardından hibe desteği almaya hak kazanan Ölmez, 36 koyunla hayvancılığa başladı. Zamanla koyun sayısını 120'ye kadar çıkarmayı başaran 2 çocuk annesi Ölmez, elde ettiği gelirle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Nuriye Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genç Çiftçi Projesi'ni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan duyduğunu, projeyi duyar duymaz başvuruda bulunduğunu söyledi.

Projeden yararlandıktan sonra yaklaşık 2 yılda küçükbaş hayvan sayısını artırmayı başardığını belirten Ölmez, koyun sayısını daha da artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Ölmez, hayvanlarıyla yakından ilgilendiğini vurgulayarak, hayvancılık yaparak aile bütçesine önemli katkı sunduğunu, çocuklarının eğitim masrafını da buradan karşıladığını anlattı.

Küçükbaş hayvancılığı imkanı olan herkese tavsiye eden Ölmez, "Ev hanımları evde oturmak yerine bu işi yapabilir. Ben de eşimin desteğiyle bu işin üstesinden geliyorum." dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise son yıllarda uygulanan en önemli tarımsal projelerden biri olan Genç Çiftçi Projesi ile kentlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışan işsiz gençlerin köylerine dönerek iş sahibi olduğuna işaret etti.

Ordu'da proje kapsamında bugüne kadar 172 genç çiftçiye 5 bin 237 küçükbaş, 393 genç çiftçiye 2 bin 194 büyükbaş hayvanın hibe olarak verildiğini kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"Hayvanların dağıtıldığı zamanlarda küçük işletmeler olarak üretime başlayan genç çiftçilerimiz şu anda işletmelerini büyüterek hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya başladı. Bu projenin sahadan olumlu yansımaları her geçen gün artarak gelmeye devam ediyor. Bu da hem bizleri hem de genç çiftçilerimizi oldukça mutlu etmekte ve projenin ne kadar isabetli olduğunu göstermektedir."

Ordulu ev hanımının yüzü Genç Çiftçi Projesi ile güldü

Gürgentepe, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi!
Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri
20:28 Almanya'da siyahi milletvekilinin ofisine saldırı - Son Dakika
20:28 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
20:26 Gazze'de paralimpik atletizm yarışması - Son Dakika
20:20 Libya'da UMH bünyesindeki tüm unsurlar Trablus'ta buluştu - Son Dakika
20:20 Bakan Koca, saldırıya uğramasına rağmen hastasının doğumunu gerçekleştiren doktorla görüştü - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 20:29:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordulu ev hanımının yüzü "Genç Çiftçi Projesi" ile güldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]