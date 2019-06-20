Ordulu gazetecinin acı günü

Ordulu gazeteci Şafak Deliçakar'ın vefat eden annesi Pakize Deliçakar toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Deliçakar için Öceli Mahallesi Ömerli
Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Deliçakar'ın cenazesi, öğle vaki kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine gazeteci oğlu Şafak Deliçakar ile yakınlarının yanı sıra Altınordu
Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin
, Ordu Gazeteciler Derneği Başkanı Recep Aydın
, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basın mensupları katıldı.