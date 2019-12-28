Ordulu genç girişimciler, "Türkiye'nin Otomobili"ne destek verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordulu genç girişimciler, 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek verdi - Son Dakika

Ordulu genç girişimciler, "Türkiye'nin Otomobili"ne destek verdi

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ordu Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Baran Candan, üretim bandından inecek 452'nci "Türkiye'nin Otomobili"ne talip olduklarını bildirdi.

Ordulu genç girişimciler,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ordu Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Baran Candan, üretim bandından inecek 452'nci "Türkiye'nin Otomobili"ne talip olduklarını bildirdi.

Candan, yaptığı yazılı açıklamada, bu otomobilin sadece yerli marka araba yaratmak değil, aynı zamanda teknolojik dönüşüm ve dijital ekonomiye geçiş anlamı taşıdığını olduğunu belirtti.

Bu otomobilin, "yeni lige çıkış ve yeni bir meydan okumadır" ifadesini kullanan Candan, "Bizlerde TOBB Ordu Genç Girişimciler Kurulu olarak 2022 yılında üretim bandından inecek 452'nci yerli otomobile talip olduğumuzu açıklıyoruz. Resmi başvurumuzu da bizzat giderek TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Candan, TOBB Ordu Genç Girişimciler Kurulu olarak Türkiye'nin yarım asırlık hayaline ulaşmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğluna, TOGG çatısı altında bir araya gelen iş adamlarına ve Türk iş dünyasına teşekkür etti.

Türkiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:28 Kaynak: AA
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