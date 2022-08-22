Ordulu arıcılar bal üretimi için çiçeklerle kaplı Ağrı yaylalarını tercih ediyor - Son Dakika
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Ordulu arıcılar bal üretimi için çiçeklerle kaplı Ağrı yaylalarını tercih ediyor

22.08.2022 12:30

Ordulu gezgin arıcılar, coğrafi işaretli "Ağrı Geven Balı"nı üretmek için bu yıl da çiçeklerle kaplı Ağrı yaylalarını mesken tuttu.

Ordulu gezgin arıcılar, coğrafi işaretli "Ağrı Geven Balı"nı üretmek için bu yıl da çiçeklerle kaplı Ağrı yaylalarını mesken tuttu.

Kışı sıcak bölgelerde geçiren ve ilkbaharda karların erimesiyle kentin yüksek rakımlı bölgelerinde çadırlarda konaklayan Ordulu gezgin arıcılar, mor, sarı, kırmızı ve pembe renkli çiçeklere yakın noktada kurdukları kovanlarında bal üretimi yapıyor.

Aylardır özenle baktıkları arı kovanlarının arasında özel kıyafetleriyle dolaşan arıcılar, dumanlı körük yardımıyla arıları uzaklaştırıp kovanlardaki petekleri kontrol ediyor.

Geçen yıl kuraklıktan olumsuz etkilenen ve bu yıl yağışlarla artan bal veriminden dolayı mutluluk yaşayan arıcılar, şu sıralar peteklerin sağımını yapıyor.

Ürettikleri balları paketleyip kargo aracılığıyla yurdun dört bir yanına ya da toptan şekilde tüccarlara pazarlayan arıcılar, sonbaharda havaların soğumasıyla kovanlarını sıcak bölgelere taşıyacak.

Gezgin arıcıların kovanları, yerli arıcılardan fazla

Kentte büyük çoğunluğu Ordu'dan gelen gezgin arıcılar 30 bin, yerli arıcılar ise 25 bin kovanda bal üretimi yapıyor.

Ordulu arıcı Seyhan Duman, AA muhabirine 32 yıldır arıcılığı severek yaptığını söyledi.

Yurdun birçok iline gittiklerini ve 3 yıldır da Ağrı'yı tercih ettiklerini ifade eden Duman, şöyle konuştu:

"Bu sene doğanın güzelliğinden çok memnunuz. Geçen sene bal verimi yüzde 50 düşüktü ama bu sene güzel. Dağlarda çadırlarda yaşadığımız için hayat şartları zor geçiyor. Oğlum ve eşimle bal hasadına başladık. Bu sene geçen seneye göre bitki çeşitliliği çok fazla ve bu da bizi sevindiriyor. Bu seneki balın kalitesi çok güzel. Allah'a şükürler olsun bu sene çiçeklerin fazlalığı geldiğimize değdi. Biz balımızı toptan satıyoruz. Vatandaşların arıcıdan bal almasını istiyoruz. Ağrı'nın geven balı zaten geçen sene tescillendi. Ağrı, Bitlis, Hakkari ve çevre yörenin balı kaliteli oluyor."

Kadın arıcı Çiğdem Duman da eşiyle 200 kovanlarının olduğunu ve bal hasadından sonra fındık toplamak için memleketi Ordu'ya gideceğini anlattı.

Arıcı Yaşar Şahin ise 20 yıldır arıcılık yaptığını belirterek, "Arıcılık bir taraftan zevkli ama çok zorlukları da var. 250'ye yakın kovanımız var. Bal sağımına başladık. Buranın doğası çok zengin. Bu seneki bal kalitesinden çok memnunuz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ordu, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordulu arıcılar bal üretimi için çiçeklerle kaplı Ağrı yaylalarını tercih ediyor - Son Dakika

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