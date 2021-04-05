Ordulu Gündüz ailesi Türk Kızılay sayesinde sıcak yuvaya kavuştu - Son Dakika

Ordu'da, oldukça kötü koşullardaki evlerinde yaşayan 6 kişilik Gündüz ailesi, Türk Kızılay sayesinde sıcak yuvaya kavuştu.

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, yaklaşık 2,5 ay önce Perşembe ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'nde bazı ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek çeşitli yardımları ulaştırdı.

Bu ziyaretleri sırasında 2 çocuk sahibi Şenbey ve Sevgican Gündüz'ün 2 akrabalarıyla yaşadıkları evin durumunu fark eden Enginyurt, sosyal medya hesabından aileye yardım çağrısında bulundu.

Şenbey Gündüz'ün bağ bahçe işlerinde çalışarak geçimini sağladığı ailenin yaşadığı evin fotoğraflarının da yer aldığı mesajı gören hayırseverler, yardımda bulunmak için Kızılay ile iletişime geçti.

Yaklaşık 2,5 aylık çalışmayla Gündüz ailesinin evi tadilattan geçirildi. İki katlı olarak baştan sona yenilenen ev, yardımseverlerin desteğiyle yeni eşyalarla donatılarak aileye teslim edildi.

Yatak odası, oturma grubu, çocuk odası ve beyaz eşyalar gönüllü Genç Kızılay ekipleri tarafından yerleştirildikten sonra eve giren Gündüz ailesi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Birnur Fatma Enginyurt, AA muhabirine, Gündüz ailesinin zor şartlarda yaşadığı evinin birçok yerinden su damladığını, eşyaların ise kullanılamaz durumda olduğunu söyledi.

Gördüğü manzara karşısında yüreğinin dağlandığını anlatan Enginyurt, iyiliğin amiral gemisi olan Türk Kızılay olarak bu duruma kayıtsız kalamadıklarını ifade etti.

Evden çektikleri görsellerin yardımıyla sosyal medyadan yaptıkları çağrının kısa sürede çok büyük bir yankı yarattığını dile getiren Enginyurt, sadece Ordu'dan değil, birçok ilden hayırsever vatandaşların kendilerine ulaşarak aile için yardım talebinde bulunduğunu aktardı.

"Kızılay olarak evi sıcacık ve yaşanılabilir hale getirdik"

Enginyurt, "Bizi diğer milletlerden ayıran en büyük özelliğimiz bu yardımseverlik duygumuz. Çok şükür çok kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle evi baştan sona onardık, eşyalarını yeniledik. Kızılay olarak evi sıcacık ve yaşanılabilir hale getirdik." dedi.

Evde yaşayan iki ilkokul öğrencisi olduğunu kaydeden Enginyurt, "Bu yavrularımız artık daha huzurlu bir ortamda derslerine çalışacaklar. Eminiz ki o çocukların gönlünde Kızılay hiç unutulmayacak bir yerde olacak." diye konuştu.

Enginyurt, evin tamamlanmasında emeği geçen bağışçılara ve bazı resmi prosedürlerin aşılmasında katkı sunan Perşembe Kaymakamlığına teşekkür etti.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık da evin baştan sona yenilenmesi ve eşyalarının alınmasına emek veren Enginyurt ve ekibine teşekkür etti.

Öte yandan Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin, Gündüz ailesini ziyaret etti.

Kızılay'ın çok önemli bir hayra imza attığına vurgu yapan Yetgin, bundan sonraki süreçte ailenin ihtiyacı olması durumunda ellerinden geleni yapmaya hazır oldukları söyledi.