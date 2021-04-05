Ordulu Gündüz ailesi Türk Kızılay sayesinde sıcak yuvaya kavuştu - Son Dakika

Ordulu Gündüz ailesi Türk Kızılay sayesinde sıcak yuvaya kavuştu

05.04.2021 11:25
Ordulu Gündüz ailesi Türk Kızılay sayesinde sıcak yuvaya kavuştu, System.String[]

Ordu'da, oldukça kötü koşullardaki evlerinde yaşayan 6 kişilik Gündüz ailesi, Türk Kızılay sayesinde sıcak yuvaya kavuştu.

Ordu'da, oldukça kötü koşullardaki evlerinde yaşayan 6 kişilik Gündüz ailesi, Türk Kızılay sayesinde sıcak yuvaya kavuştu.

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, yaklaşık 2,5 ay önce Perşembe ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'nde bazı ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek çeşitli yardımları ulaştırdı.

Bu ziyaretleri sırasında 2 çocuk sahibi Şenbey ve Sevgican Gündüz'ün 2 akrabalarıyla yaşadıkları evin durumunu fark eden Enginyurt, sosyal medya hesabından aileye yardım çağrısında bulundu.

Şenbey Gündüz'ün bağ bahçe işlerinde çalışarak geçimini sağladığı ailenin yaşadığı evin fotoğraflarının da yer aldığı mesajı gören hayırseverler, yardımda bulunmak için Kızılay ile iletişime geçti.

Yaklaşık 2,5 aylık çalışmayla Gündüz ailesinin evi tadilattan geçirildi. İki katlı olarak baştan sona yenilenen ev, yardımseverlerin desteğiyle yeni eşyalarla donatılarak aileye teslim edildi.

Yatak odası, oturma grubu, çocuk odası ve beyaz eşyalar gönüllü Genç Kızılay ekipleri tarafından yerleştirildikten sonra eve giren Gündüz ailesi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Birnur Fatma Enginyurt, AA muhabirine, Gündüz ailesinin zor şartlarda yaşadığı evinin birçok yerinden su damladığını, eşyaların ise kullanılamaz durumda olduğunu söyledi.

Gördüğü manzara karşısında yüreğinin dağlandığını anlatan Enginyurt, iyiliğin amiral gemisi olan Türk Kızılay olarak bu duruma kayıtsız kalamadıklarını ifade etti.

Evden çektikleri görsellerin yardımıyla sosyal medyadan yaptıkları çağrının kısa sürede çok büyük bir yankı yarattığını dile getiren Enginyurt, sadece Ordu'dan değil, birçok ilden hayırsever vatandaşların kendilerine ulaşarak aile için yardım talebinde bulunduğunu aktardı.

"Kızılay olarak evi sıcacık ve yaşanılabilir hale getirdik"

Enginyurt, "Bizi diğer milletlerden ayıran en büyük özelliğimiz bu yardımseverlik duygumuz. Çok şükür çok kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle evi baştan sona onardık, eşyalarını yeniledik. Kızılay olarak evi sıcacık ve yaşanılabilir hale getirdik." dedi.

Evde yaşayan iki ilkokul öğrencisi olduğunu kaydeden Enginyurt, "Bu yavrularımız artık daha huzurlu bir ortamda derslerine çalışacaklar. Eminiz ki o çocukların gönlünde Kızılay hiç unutulmayacak bir yerde olacak." diye konuştu.

Enginyurt, evin tamamlanmasında emeği geçen bağışçılara ve bazı resmi prosedürlerin aşılmasında katkı sunan Perşembe Kaymakamlığına teşekkür etti.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık da evin baştan sona yenilenmesi ve eşyalarının alınmasına emek veren Enginyurt ve ekibine teşekkür etti.

Öte yandan Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin, Gündüz ailesini ziyaret etti.

Kızılay'ın çok önemli bir hayra imza attığına vurgu yapan Yetgin, bundan sonraki süreçte ailenin ihtiyacı olması durumunda ellerinden geleni yapmaya hazır oldukları söyledi.

Perşembe, Kızılay, Ordu, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordulu Gündüz ailesi Türk Kızılay sayesinde sıcak yuvaya kavuştu - Son Dakika


Son Dakika

Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları tamamlandı, kısa sürede başlayacak ve kararlılıkla bitireceğiz Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları tamamlandı, kısa sürede başlayacak ve kararlılıkla bitireceğiz Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi "Kulüpler neden batıyor?" sorusunun adeta cevabı oldu! 8 dakikalık performans için 10 milyon ödendi Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak Google, özel logo ile Sadri Alışık'ın doğum gününü kutladı Google, özel logo ile Sadri Alışık'ın doğum gününü kutladı
Bildiri soruşturmasında neden 10 amiral gözaltına alındı? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu Bildiri soruşturmasında neden 10 amiral gözaltına alındı? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu         
12:51
Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor         
12:21
Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin         
12:05
Survivor yarışmacısı Yağlı Güreş Başpehlivanı İsmail Balaban'a çağrı: O yarışmadan çekilmelisin! Survivor yarışmacısı Yağlı Güreş Başpehlivanı İsmail Balaban'a çağrı: O yarışmadan çekilmelisin!         
11:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir         
10:35
1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor 1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor         
10:31
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Cam üzerine Şahmeran işleyen Mardinli sanatkarın ünü Avrupa'ya yayıldı Cam üzerine Şahmeran işleyen Mardinli sanatkarın ünü Avrupa'ya yayıldı         
09:58
Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez         
09:58
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş         
09:01
Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın         
08:08
Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu         
07:39
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi         
00:31
Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 13:01:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordulu Gündüz ailesi Türk Kızılay sayesinde sıcak yuvaya kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei