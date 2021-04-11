Ordulu ikiz kardeşlerin güreşteki başarısı sevindirdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde devam eden Gençler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında finale kalan Ordulu ikiz kardeşler Muhammed ve Ahmet Karavuş'un başarısı sevinç yarattı.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ikiz kardeşlerin bu başarısının Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti.

Sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Geçtan, şunları kaydetti:

"Antalya'da devam eden Gençler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında, şu anda Ankara İlbank adına güreşen Aybastılı ikiz kardeşler 57 kiloda finale kaldı. Finalde, geçen yılın Avrupa ikincisi Muhammed Karavuş Türkiye şampiyonu, Ahmet Karavuş ise Türkiye ikincisi olmuştur. Tarihte ilk defa ikiz kardeşler bir Türkiye şampiyonası finalinde karşı karşıya gelmiştir. Bu başarıda Aybastı Belediye Spor Kulübünün de katkısı varsa ne mutlu bize. Pehlivanlarımızı tebrik ediyor bundan sonraki ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarılarının devamını diliyorum."