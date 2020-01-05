Ordulu inşaat işçisi, Gürcistan'da yanan minibüsünde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordulu inşaat işçisi, Gürcistan'da yanan minibüsünde ölü bulundu - Son Dakika

Ordulu inşaat işçisi, Gürcistan'da yanan minibüsünde ölü bulundu

6 saat önce

GÜRCİSTAN'a iş görüşmesi için giden Ordulu inşaat işçisi İbrahim Çatık (37), alev alan minibüsünde ölü bulundu.

Ordulu inşaat işçisi, Gürcistan'da yanan minibüsünde ölü bulundu, System.String[]

GÜRCİSTAN'a iş görüşmesi için giden Ordulu inşaat işçisi İbrahim Çatık (37), alev alan minibüsünde ölü bulundu. Gürcü yetkilileri, yapılan inceleme sonucu olayda kundaklama ve cinayet bulunduğu şüphesi üzerine soruşturma başlatıldığını bildirildi.

Olay, çarşamba günü Gürcistan'ın Batum kentinde meydana geldi. Ordu'nun Kumru ilçesinde inşaat sektöründe çalışan İbrahim Çatık, yaklaşık 2 ay önce iş görüşmesi için Gürcistan'a gitti. Ailesi yılbaşı gecesi Çatık'ı aradı ancak ulaşamadı. Bir süre sonra aile, Çatık'ın minibüsünde yangın çıktığı haberini aldı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Gürcü itfaiye ekiplerince söndürülürken, Çatık'ın minibüste cansız bedenine ulaşıldı.

Gürcü yetkilileri, yapılan inceleme sonucu olayda kundaklama ve cinayet bulunduğu şüphesi üzerine soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Yapılan incelemelerin ardından Türkiye'ye gönderilen İbrahim Çatık'ın cenazesi, dün memleketi Kumru'ya bağlı Ortaca Mahallesi'nde toprağa verildi.


Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak Başbakanı Abdulmehdi: Kasım Süleymani bana bir mesaj taşırken öldürüldü
Son dakika: İran'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması: Taahhütlerin hiçbirisine uymayacağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kasım Süleymani açıklaması: Bu iş burada bitmeyecektir Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne 5 katyuşa füzesi atıldı

Son Dakika Haberleri
23:06 İran DMTK Genel Sekreteri Rızayi: "Askeri cevabımızdan sonra ABD girişimde bulunursa İsrail'i... - Son Dakika
23:05 Zonguldak otomobil 40 metreden uçtu, üniversiteli genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
23:01 DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika
23:00 Otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı - Son Dakika
23:00 Otomobil 40 metreden uçtu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 23:12:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordulu inşaat işçisi, Gürcistan'da yanan minibüsünde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]