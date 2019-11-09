Son Dakika Haberleri: Ordulu işletmeci günlük gelirini ampute takımına bağışladı
Son Dakika Spor Ordulu işletmeci günlük gelirini ampute takımına bağışladı

Ordulu işletmeci günlük gelirini ampute takımına bağışladı

7 saat önce

Ordu'da bir restoran işletmecisi, iş yerinin günlük gelirini kentteki ampute futbol takımına bağışladı.

Ordulu işletmeci günlük gelirini ampute takımına bağışladı, System.String[]

Ordu'da bir restoran işletmecisi, iş yerinin günlük gelirini kentteki ampute futbol takımına bağışladı.

Altınordu ilçesinde restoran işleten Şükrü Turap, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu Engelliler Gücü Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübüne destek olmak amacıyla günlük gelirini bağışlama kararı aldığını söyledi.

Engellilerin topluma kazandırılması gerektiğini ifade eden Turap, "İnşallah çevremizden de diğer duyarlı insanlardan da yardımlar artar. Bu sadece bir futbol takımı değil, Ordu'nun kurulan ilk ampute futbol takımı. Bu arkadaşlar ilimizdeki tüm engellilere umut olacak." dedi.

Ampute Futbol 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan takımın kulüp başkanı Bayram Özdamar ise çok sayıda engelliye ulaşarak, başarılı olmayı hedeflediklerini belirtti.

Maddi desteklerin öneminden bahseden Özdamar, "Bize destek olan işletmenin sahibine teşekkür ediyoruz. Diğer iş insanlarından da desteklerini bekliyoruz. İnşallah güzel işler yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınordu, Futbol, Ordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz
Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 01:11:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordulu işletmeci günlük gelirini ampute takımına bağışladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]