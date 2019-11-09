Ordulu işletmeci günlük gelirini ampute takımına bağışladı

Ordu'da bir restoran işletmecisi, iş yerinin günlük gelirini kentteki ampute futbol takımına bağışladı.

Altınordu ilçesinde restoran işleten Şükrü Turap, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu Engelliler Gücü Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübüne destek olmak amacıyla günlük gelirini bağışlama kararı aldığını söyledi.

Engellilerin topluma kazandırılması gerektiğini ifade eden Turap, "İnşallah çevremizden de diğer duyarlı insanlardan da yardımlar artar. Bu sadece bir futbol takımı değil, Ordu'nun kurulan ilk ampute futbol takımı. Bu arkadaşlar ilimizdeki tüm engellilere umut olacak." dedi.

Ampute Futbol 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan takımın kulüp başkanı Bayram Özdamar ise çok sayıda engelliye ulaşarak, başarılı olmayı hedeflediklerini belirtti.

Maddi desteklerin öneminden bahseden Özdamar, "Bize destek olan işletmenin sahibine teşekkür ediyoruz. Diğer iş insanlarından da desteklerini bekliyoruz. İnşallah güzel işler yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.