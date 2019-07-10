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Ordulu işletmeciden iki metrelik pide

2 saat önce

Ordu'da bir işletme tarafından hazırlanan iki metre uzunluğunda pide, ilgi odağı oldu.

Ordulu işletmeciden iki metrelik pide, System.String[]
Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Ordu, Güncel
Ordu'da bir işletme tarafından hazırlanan iki metre uzunluğunda pide, ilgi odağı oldu.
Altınordu ilçesi Rıhtım mevkisinde bulunan bir işletme, Karadeniz Bölgesi'ne has pidenin namını daha da fazla duyurmak adına ilginç bir yola başvurdu.
Bu kapsamda işletmecinin pide ustası tarafından ilk olarak 5 porsiyonluk hamur açıldı.
Pide ustası daha sonra açtığı hamuru sucuk, kavurma, peynir çeşitleri, kıyma ve sebze ile hazırlayarak iki metre uzunluğunda pide yaptı.
İş yeri sahibi İlayda Aksoy Çıra, gazetecilere, Karadeniz sahilindeki en uzun pideyi yaptıklarını söyledi.
Amaçlarının Ordu'yu ve yöreye ait meşhur pideyi tanıtmak olduğunu ifade eden Çıra, şöyle konuştu:
"Bunun iki amacı var. Bir tanesi Ordu'yu ve pidesini tanıtmak. Karadeniz sahilinde çok farklı pide çeşitleri var. Ancak Ordu pidesi hamuru ve malzemesiyle özel bir pide. Biz de bu pidenin tanıtılmasına bir katkı sunmak istiyoruz. Bununla beraber ilimizin tanıtılması katkı sunmak istiyoruz. Bu anlamda şirket olarak kendimize bir misyon yüklendik. Bugün de bu konuyla ilgili dikkat çekmek istedik. Şu anda da gayet güzel bir ilgi var, turistler ve burada yaşayan insanlarımız pideye ilgi gösteriyor."
Pide ustası Dursun Demir ise ilk defa iki metre uzunluğunda pide yaptığını ifade ederek, "Standart pidelere göre iki metrelik pidenin daha zahmetli olduğunu gördük. Hamuru yaklaşık 15 dakikada açıldı, bir o kadar sürede de pişti. Biz Adana'nın meşhur kebabı gibi Ordu pidesini de duyurmaya çalıştık." dedi.
Öte yandan hazırlanan iki metre uzunluğundaki pide kente gelen Arap turistlere ikram edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:22 Kaynak: AA
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