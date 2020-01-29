Ordulu itfaiyeci, Elazığ depreminde minik Yüsra'yı kurtardıkları anı anlattı - Son Dakika

Elazığ'daki depremde 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ın enkaz altından çıkarılmasında görev alan Ordulu itfaiyeci Ali Güneş, olay anında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Ordu'dan biri mobil mutfak tırı olmak üzere 3 yardım tırı ve 7 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Depremden 24 saat sonra Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın çığlığını duyan kurtarma ekipleri harekete geçti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara ve Ordu büyükşehir belediyeleri itfaiye personelinin yer aldığı ekip, kısa süre sonra 2,5 yaşındaki Yüsra'yı, 4 saat sonra ise annesini enkazdan çıkardı.



"Yüsra'yı asla unutmayacağım"

67 saatlik çalışmanın ardından Ordu'ya dönen büyükşehir belediyesi arama kurtarma ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve vatandaşlarca belediye önünde alkışlarla karşılandı.

Elazığ'a giden ekibin başında bulunan ve 2,5 yaşındaki minik Yüsra'nın enkaz altından çıkarılmasında görev alan Ali Güneş, arama çalışmalarında yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Güneş, şunları kaydetti:

"Enkazın altında bir anne ve çocuğunun sesini duymak bizler için çok üzücü bir durumdu. Kurtarma sırasında annenin, 'Eşim öldü ama çocuğumu kurtarın' demesi bizlerin çok zoruna gitti. Ama profesyonelliğimizi bozmadık. Çünkü oraya vardığımızda bizden başka kimse yoktu. Anne, 'Lütfen çocuğumu çıkarın' diye feryat ediyordu. Yüsra bebeği kurtardık. Yüsra 2,5 yaşında olmasına rağmen çok akıllı bir kız, onu asla unutmayacağım. Ona, 'Yavrum ağlama, benim de senin gibi bir kızım var, o da senin gibi çok akıllı bir kız' dedim. Elini tuttum, 'Benim annem de tutsun' dedi. 2,5 yaşında bir çocuğun üslubu ve konuşmaları bizim içimizde acılar oluşturuyor ama en azından bir canın hayata tutunmasına vesile olduk."

"Biz milli dayanışma içerisinde metanet gösterdik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise depremde 41 vatandaşın vefatından dolayı üzüntülü olduklarını dile getirdi.

Tek tesellilerinin, kahramanların kurtardıkları hayatlar olduğunu vurgulayan Güler, "Enkaz altında kalan 65 canımızı ve bunların içerisinde bulunan 2,5 yaşındaki Yüsra bebeğimizi canla başla enkazdan çıkardılar. Acımız sonsuz ama biz milli dayanışma içerisinde metanet gösterdik. Ordu'muz mütevazi ve anlamlı katkılarıyla dikkati çekti. Bu durum acımızı hafif de olsa azalttı." ifadesini kullandı.

"Bu anlamlı davranışlarıyla tüm Türkiye'ye örnek oldular. Onlarla gurur duyuyorum. Diğer ekiplerimiz sıcak yemek dağıtımını deprem bölgesinde devam ettirerek canlarımızın yanında oluyorlar. Tekrar ülkemizin başı sağ olsun. Geride kalanlara Allah'tan sabır ve acil şifalar diliyorum." diyen Güler, kahramanların her birine ayrı ayrı teşekkür etti.

Güler, deprem bölgesine gönderilmek üzere belediyeye getirilen çantaların içinden çıkan mektuba ilişkin de, "Bu mektupla Türkiye adete birleşti. O mektubu kalplerimize astık. Bu da milli birliğimizin birleştirici ve gurur verici bir örneği oldu." dedi.