Son Dakika Haberleri: Ordulu kadın çiftçilerin "arı sütü" başarısı
Son Dakika Ekonomi Ordulu kadın çiftçilerin 'arı sütü' başarısı

Ordulu kadın çiftçilerin "arı sütü" başarısı

49 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi" kapsamında eğitim alan kadın çiftçilerin, temel kalite parametresi 2,1 olan dünyanın en kaliteli arı sütünün üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ordulu kadın çiftçilerin

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi" kapsamında eğitim alan kadın çiftçilerin, temel kalite parametresi 2,1 olan dünyanın en kaliteli arı sütünün üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güler, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde arı sütü üreten kadın çiftçilerle belediyenin toplantı salonunda bir araya geldi.

Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, "Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi"nin, arı sütü üretimini teşvik amacıyla mayıs ayında başlatıldığını belirtti.

Bu kapsamda eğitim alan kadın çiftçilerin Gürgentepe, Gölköy, Ulubey ve Aybastı ilçelerinde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Kadın çiftçiler, büyük başarı elde ederek temel kalite parametresi 2,1 olan dünyanın en kaliteli arı sütü üretimini gerçekleştirdiler. Bu durum analiz sonuçlarına yansımış durumda. Yapılan ölçümlerde çiftçilerin ürettiği arı sütü temel kalite parametresi 2,1 olarak belirlendi. Arı sütüyle tüm dünyaya örnek olacak çalışmalar ortaya koyan kadın çiftlerimizi kutluyorum."

Güler, kadın çiftçilere pazarlama konusunda destek olacaklarını, aynı zamanda arı sütünü kurdukları tarım şirketinin ürünlerinden biri olarak halka sunacaklarını bildirdi. Güler, "Kadın çiftçilerimizi, örnek olması için billboardlarda tanıtacağız. Türkiye bu başarılı kadınları tanıyacak." dedi.

Arı sütünün kilogramının kalitesine göre 5 ile 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğuna dikkati çeken Güler, "Arı sütünün birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Aynı zamanda enerji veren, yaşlanmayı önleyen, sporcuların kapasitesini artırması açısından da son derece önemli bir ürün." diye konuştu.

Güler, arı sütü üretimini yaygınlaştırmak için çalışmalarının devam edeceğini, propolis konusuna da ağırlık vereceklerini kaydetti.

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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