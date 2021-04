Ordulu kadın girişimci Karadeniz turşularını Türkiye'ye satıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Meryem Koçoğlu, yıllar önce turşu üretimi için kurduğu tesisinde aldığı siparişleri, şimdilerde Türkiye'nin dört bir köşesine gönderiyor.

Ünye'nin Nuriye Mahallesi'nde yaşayan ve iş kadını olma hayaliyle çıktığı yolda ilk olarak araba garajında ufak ufak turşu üretimine başlayan Meryem Koçoğlu, eşi ve ailesinin desteğiyle işini büyütmeye karar verdi. Devletinde desteği sayesinde kadınlarında kendi ayakları üzerinde duracağını herkese göstererek turşu üretim tesisini büyüten Koçoğlu, internet ve sosyal medya üzerinden aldığı siparişler sayesinde Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderdiği el yapımı doğal turşularını herkese tattırıyor.

"Hedefim yurt dışına ihracat"

Yedi yıl önce araba garajında başladığı ve devletin desteğiyle cesaretlenerek işini büyütmesinin ardından hedefinin yurt dışı ihracat olduğunu söyleyen iş kadını Meryem Koçoğlu, "7 yıl önce bu sektöre girerek kendi işimi kurma hayalim vardı. Şu an sattığım doğal el yapımı ürünlerimin hepsini kendi evimde yapıyorum. İlk olarak turşu üretimlerime araba garajımızda başladım. Daha sonra devletimizden aldığımız destek sayesinde işimi büyütmeye karar verdim. Şu an tesisimizde 60'dan fazla turşu üretiyorum. Reçel, tarhana, biber tuzu, kahvaltılık soslar, sirke ve kemik suyu gibi daha bir çok üretimlerimi bu tesisimde gerçekleştiriyorum. Tabii, üretimlerimizle beraber farklı turşuları yapmayı deneyerek çeşitlerimi geliştirdim. Artık kargo ile Türkiye'nin her yerine turşularımı ulaştırıyorum. Benim buradaki amacım Karadeniz'in şifalı bitkilerini, yöresel lezzetlerini tüm Türkiye'ye tanıtmak. ve bundan sonraki hedeflerim de yurt dışına ihracat yapabilmek. Türkiye'yi, Karadeniz'i ve Ordu'yu tüm dünyaya tanıtmak istiyorum" dedi.

"Salgın döneminde satışlarımız çok arttı"

Korona virüs dönemi sonrası turşu satışlarında hızla artış gösterdiğini ve doğal ürünlerin halk tarafından daha çok tercih edildiğini ifade eden Koçoğlu, "Korona virüs döneminde satışlarımızın oranı çok yükseldi. Çünkü bu süreçte turşunun, doğal ürünlerin değeri bir kere daha anlaşılmış oldu. Bağışıklık sistemine çok fazla yararı olduğu için ürünlerimize çok talep var. Turşunun yanı sıra sarımsak ve limon kürü de rağbet görüyor. Çünkü sarımsak ve limon kürü hem bağışıklığımızı destekliyor hem de hipertansiyon, tansiyon düşürücü gibi özellikleri var. Korona döneminde bağışıklık güçlendirici olarak turşu suyu ve doğal elma sirkesi en çok sattığımız ürünlerimiz arasında yer aldı" diye konuştu.

En iyi turşunun ne ile yapıldığını sözlerine ekleyen Koçoğlu, "Bence sevgi ile yapılan her turşu mükemmeldir. Çünkü turşu isteğe göre sirke veya limonla da yapılabilir" şeklinde konuştu. - ORDU