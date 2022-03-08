Ordulu kadınlar kan bağışına destek verdi - Son Dakika

Ordu'da kadınlar, "Kana kan, cana can katan kadınlar" sloganıyla kan bağışının önemine dikkati çekti.

Türk Kızılay Ordu Şubesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ordu Kan Alma Birimi önünde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde kan bağışı yapanlara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden hizmet alan kadınların hazırladığı el emeği ürünler hediye edildi.

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt ise gül verdi. Emniyet ve jandarma kadın personelleri de kan bağışında bulundu.

Enginyurt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kış aylarının kan alma noktasında çok zorlandıkları aylar olduğunu söyledi.

Bu bağlamda geçen aylarda yaptıkları kan bağışı çağrısına vatandaşlardan ve kurumlardan güzel destekler aldıklarını vurgulayan Enginyurt, bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün kadın yöneticileri ve kadın personellerinin kampanyalarına destek olmaya geldiğini belirtti.

Enginyurt, "Cana can katan kadınlarımız bugün kana kan katmaya geldiler. Öncelikle ben tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Bizlere destek veren güçlü erkeklere de çok teşekkür ediyorum." dedi.

Her 4 saniyede bir ünite kana ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Enginyurt, "Bu da şu anlama geliyor ki kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Dolayısıyla ben hem buradaki vatandaşlarımıza bize gösterdikleri duyarlı destekten dolayı teşekkür ediyorum, hem de tüm vatandaşlarımızı hastanelerde şifa bekleyen hastalarımıza hayat olmaya şifa olmaya davet ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Semra Ay Hülür ise Kızılaya destek vererek kadınların her türlü gücünü göstermeye yönelik bir çalışma planladıklarını aktardı.

Etkinliğe, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık da katıldı.