Ordulu kadınlardan Diyarbakır'da eylem yapan ailelere destek

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 23'üncü devam ederken, Ordu'daki kadın STK'lardan ailelere destek geldi.



Diyarbakır'da 3 Eylül tarihinde başlayan HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine Türkiye'nin dört bir yanından destek geliyor. Sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri de eylemin 23'üncü gününde Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak toplanarak, ailelere destek oldu. Ordu'nun Altınordu ilçesinde tahıl pazarı mevkinde toplanan kadın STK temsilcisi yaklaşık kadın, çocuklarını da alarak ellerindeki Türk bayrakları ile ailelerin sürdürdüğü mücadelenin yanında olduklarını belirttiler.



Burada grup adına basın açıklaması yapan Arzu Şener, devam eden eylemin, teröre büyük darbe vuracak iradeyi ortaya koyacağına inandıklarını belirtti. Her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen annelerin, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda zafere ulaşacaklarına değinen Şener, "Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler, Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz" dedi.



Terör örgütüne karşı yürütülen mücadelenin yanında olduklarını da ifade eden Arzu Şener, 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen eylemin, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştüğüne dikkat çekerek, "Kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU