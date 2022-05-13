Ordulu lise öğrencileri Kapadokya'yı gezdi - Son Dakika

Ordu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, "Gönül Bağı Kardeş Okul Projesi" kapsamında Kapadokya'daki turistik alanları ziyaret etti.

Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi ile Ordu Sosyal Bilimler Lisesi tarafından yürütülen proje kapsamında kente gelen 40 öğrenciye, yörenin kültürel değerlerinin yanı sıra tarihi ve doğal güzelliklerle bezeli alanları tanıtıldı.

Ürgüp ilçesi yakınlarındaki Devrent Vadisi'nde peribacaları arasında dolaşan öğrenciler, bölgeyle ilgili bilgi alıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Muhammet Orçin, gazetecilere, üç günlük program kapsamında bölgeye gelen öğrencilerin, kardeş okul öğrencilerince evlerde konuk edildiğini belirtti.

Orçin, projenin Anadolu'daki kentler arasında kültürel değerlerin öğrencilerce tanınması açısından faydalı olduğunu ifade etti.

Konuk öğrencilerden Kardelen Nazduran ise Kapadokya'nın coğrafi yapısından etkilendiğini kaydederek, "Kapadokya'ya daha önce gelmemiştim. Burada çeşitli yerleri gezdik. Ordu'da daha çok yeşillik alan var, burada ise farklı bir iklim ve manzara var. İleride burada yaşamayı düşünebilirim." dedi.

Havvanur Uslu da fotoğraflardan gördüğü doğal kaya oluşumlarına dokunabilmenin etkileyici olduğunu belirterek, "Nevşehir mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer. Döndüğümde arkadaşlarıma burayı anlatacağım ve turizm elçisi olarak burayı tanıtacağım." şeklinde konuştu.