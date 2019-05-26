Ordulu milli atıcılardan altın madalya başarısı

Ordulu paralimpik milli atıcılar Cevat Karagöl
ve Çağla Atakal, Havalı Silahlar Türkiye
Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndü. Ankara
'da 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen şampiyonaya katılan milli atıcılardan Karagöl 10 metre havalı tabanca, Atakal ise 10 metre havalı tüfek branşlarında yarıştı.
Milli sporcular yarıştıkları kategorilerde rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Şampiyonanın ardından Ordu'ya dönen Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ferdi olarak yarıştığı şampiyonada altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.
Daha önce ulusal ve uluslararası şampiyonalarda madalyalarının olduğunu ifade eden Karagöl, "Bu şampiyona da ekim ayında Avustralya
'da yapılacak dünya şampiyonasına kota veriyordu. Onun için oldukça önemsediğimiz bu şampiyonadan istediğimi almak beni mutlu etti." dedi.
Karagöl, daha önce 3 kez Paralimpik Oyunları'na katılarak Türkiye'yi temsil etme başarısı gösterdiğini belirterek, "İnşallah Avustralya'da yapılacak dünya şampiyonasında dördünce sefer 2020 Paralimpik Oyunları için mücadelemi vereceğim." ifadesini kullandı.
Çağla Atakal ise zorlu rakiplerini geride bırakarak altın madalyayı kazandığı için gururlu olduğunu dile getirdi.
Burada elde ettiği dereceyle Avustralya'da yapılacak dünya şampiyonasına katılma şansı yakaladığını kaydeden Atakal, şunları söyledi:
"Ben daha önceki Birleşik Arap Emirlikleri
'nde gerçekleştirilen dünya kupasında 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını ikinci kez garantilemiştim. İnşallah ekim ayında yapılacak dünya şampiyonasında da elimden gelenin en iyisini yaparak dünya şampiyonu olmak istiyorum."
Atakal, yeni kulübünün İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü
olduğunu, bundan sonra yarışmalara bu kulübü temsilen katılacağını sözlerine ekledi.