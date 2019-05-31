Son Dakika Haberleri: Ordulu öğrenciler 'Yemen'li kardeşlerini unutmadı
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Ordulu öğrenciler 'Yemen'li kardeşlerini unutmadı

1 saat önce

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Saray Ortaokulunda, öğrencilerin yapmış oldukları ve satışa çıkarttıkları bin adet üründen elde edilen gelir, Yemen'deki çocuklara gönderilecek.

Ordulu öğrenciler 'Yemen'li kardeşlerini unutmadı, System.String[]
Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Saray Ortaokulunda, öğrencilerin yapmış oldukları ve satışa çıkarttıkları bin adet üründen elde edilen gelir, Yemen'deki çocuklara gönderilecek.

Perşembe Saray Ortaokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri ile birlikte yürütülen proje kapsamında, öğrenciler kendi el emekleri ile bir yılda çeşitli ürünler üretti. Kokulu taş, kapı süsleri, taş boyamaları, teraryum çalışmaları ve birçok değişik ürünün satılıp, elde edilecek olan gelirle Yemen'deki çocuklara destek olunması hedeflendi. Toplamda, 64 öğrencinin ürettiği yaklaşık bin adet ürün, Ordu'da açılan stantlar ile satılmaya başlandı. Tahıl pazarı mevkisinde kurulan ve bir günlük yapılacak olan satışın ardından elde edilen gelir, Türk Kızılayı vasıtası ile Yemen'e gönderilecek.

"İnsanlar çok duyarlı davranıyor"

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Perşembe Saray ortaokulu Müdürü Levent Özzengin, öğrencileri ile birlikte Yemen'deki çocuklar için yardım sergisi düzenlediklerini söyledi. Sergide, öğrencilerin yıl boyunca kendi el emekleri ile ürettikleri ürünlerden elde edilen gelirin, Yemen'e gönderileceğini belirten Müdür Özzengin, "Türk Kızılayı Ordu Şubesi iş birliğiyle beraber inşallah Yemen'deki çocuklarımıza ulaşacağız. Biz, Yemen'deki bu drama kayıtsız kalamayız. Çocuklarımıza, hem yardımseverliği ve işbirliğini öğretmek, hem de Yemen'deki bu drama sessiz kalmamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Ordu halkımız gerçekten çok duyarlı davranıyor. Şu an çok güzel bir gelir elde ettik, inşallah burada toplanan tüm yardımlar Yemenli çocuklar yararına Kızılay Ordu Şubesi'ne bağışlanacaktır" diyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kızılay Ordu Şubesi Yönetiminden Turgut Yeşilırmak ise Kızılay olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bu tür ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Öğrencilerin yaptıkları bu duyarlılığın, faydalı olduğunu belirten Yeşilırmak, bu sayede öğrencilerin sosyal sorumluluklarının da arttığını belirtti.

Öğrenciler ise kendi yaptıkları el emeği ürünlerini satarak, Yemen'deki kardeşlerine göndermek için böyle bir etkinlik yürüttüklerini söyledi. Öğrenciler, bu ürünleri yaparken duygulandıklarını ve mutlu olduklarını da sözlerine ekledi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:11 Kaynak: İHA
Saray, Perşembe, Ordu, Yemen, Güncel
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