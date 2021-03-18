Ordulu öğrencilerden "Bilime Yolculuk" - Son Dakika

Ordulu öğrencilerden "Bilime Yolculuk"

18.03.2021 11:28

Ordulu öğrencilerden "Bilime Yolculuk" Ordu'nun Ünye ilçesi Şehit Taner Kart Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladıkları "Bilime Yolculuk" projesi hayata geçirildi.

Ordulu öğrencilerden "Bilime Yolculuk"

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesi Şehit Taner Kart Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladıkları "Bilime Yolculuk" projesi hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 vizyonu çerçevesinde öğrencilerin akademik başarıları ve bilimi araştırarak öğrenmeye çalışan 30 öğrenci ve 6 ortaktan oluşan proje, açılan sergi ile görücüye çıktı.

"Meraklı olmayı ve araştırmayı sevdiren proje"

Eğitici bireyler olarak topluma karşı meraklı ve bilim dünyasını keşfeden öğrenciler yetiştirmeyi bu projede amaçladıklarını ifade eden Okul Müdürü İsa Dere, "Şehit Taner Kart Okulu olarak Bakanlığımızın 2023 vizyonu çerçevesinde öğrencileri akademik başarının yanında bilime meraklı olmayı ve araştırmayı seven bir nesil yetiştirme gayretindeyiz. Bu amaçla da okulumuzda çeşitli alanlarda proje çalışmaları yapmaktayız. Projemizin koordinatörlüğünü Matematik öğretmenimiz Fatih Yaylı yapmaktadır. Projemizin il içinden ve il dışından olmak üzere 6 ortağı bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi Matematik Ana Bilim Dalı Başkanı Yusuf Yaylı hocamızla son olarak bir söyleşi gerçekleştirdik. Yapılan söyleşide öğrencilerimize başarılı olmak için önce sevmek gerektiği mesajı verildi. Öğrencilerimizde bu proje sayesinde mutlu oldular" dedi.

"Projeye 6 ortakla 30 öğrencilerimizle hazırlandık"

Projeye il ve ilçelerde bulunan 6 ortakla 30 öğrenciyle hazırlandıklarını ifade eden koordinatör ve Şehit Taner Kart Ortaokulu Matematik Öğretmeni Fatih Yaylı, "Bu projenin amacı Türk bilim insanlarının hayatlarını, buluşlarını ve icatlarını etkin bir şekilde öğrencilerimize öğretmektir. Projemizde aynı zamanda web-2 araçlarını da etkin bir şekilde çocukların kullanmasını amaçlıyoruz. Projemiz 6 ortaktan oluşmaktadır. 2 kurucu üyemiz var. Kurucularımız, Şehit Taner Kart Okulumuzdan ben, Okulumuzdan Müdür Yardımcımız Altan Serkan Yılmaz, Fen Bilimleri Öğretmenimiz Kader Kaya Som, Fevzi Çakmak Ortaokulundan Elif Yaylı, Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesinden Fatma Betül Özdemir, Meçhul Asker Ortaokulundan Lale Köroğlu ile birlikte projemizi yürütmekteyiz. Projemiz öğrencilere bilimi ve matematiği sevdirmeyi amaçlamaktadır. Projemizde 6 okulumuzdan 30 öğrencimiz bulunmaktadır ve şubat ayının ilk haftasından mayıs ayının son haftasına kadar devam edecektir. Projemizin son kısmında ise ülkemizdeki bilim insanları ile söyleşilerimiz olacaktır" diye konuştu.

Ordulu öğrencilerden Bilime Yolculuk
Ordulu öğrencilerden Bilime Yolculuk
Ordulu öğrencilerden Bilime Yolculuk
Ordulu öğrencilerden Bilime Yolculuk

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ordulu öğrencilerden 'Bilime Yolculuk' - Son Dakika


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