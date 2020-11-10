Ordulu öğrencilerden "saat 09.05" koreografisi - Son Dakika

Ordulu öğrencilerden "saat 09.05" koreografisi

10.11.2020 14:11
Ordulu öğrencilerden

Ordu'da bir okulun öğrencileri, Büyük Önder Atatürk'ü vefatının 82. yılında yaptıkları "saat 09.05" koreografisiyle andı.

Ordu'da bir okulun öğrencileri, Büyük Önder Atatürk'ü vefatının 82. yılında yaptıkları "saat 09.05" koreografisiyle andı.

Altınordu ilçesindeki özel kolejde eğitim gören yaklaşık 200 öğrenci, Atatürk'ün vefatının 82. yılında anmak üzere okul bahçesinde bir araya geldi.

Öğrencilerin tamamının siyah kıyafet giydiği klipte, Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'in kareografisi yapıldı.

Drone ile görüntülenen çalışma, sosyal medyada da ilgi gördü.

Mustafa Kemal Atatürk, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordulu öğrencilerden 'saat 09.05' koreografisi - Son Dakika


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