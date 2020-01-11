Ordulu öğrencilerin mektubuna Mehmetçikten cevap geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordulu öğrencilerin mektubuna Mehmetçikten cevap geldi - Son Dakika

Ordulu öğrencilerin mektubuna Mehmetçikten cevap geldi

6 saat önce

Ordu Fatsa Atatürk İlkokulu öğrencilerinin Hakkari Şemdinli Jandarma Tabur Komutanlığı'ndaki askerler için yazdığı mektuplara askerler video çekerek yanıt verdi.

Ordulu öğrencilerin mektubuna Mehmetçikten cevap geldi, System.String[]

Ordu Fatsa Atatürk İlkokulu öğrencilerinin Hakkari Şemdinli Jandarma Tabur Komutanlığı'ndaki askerler için yazdığı mektuplara askerler video çekerek yanıt verdi.

Atatürk İlkokulu 3/E sınıfı öğrencileri Şemdinli'de görev yapan Mehmetçik için duygu ve düşüncelerini içeren mektuplar yazarak gönderdi. Mektupları alan askerler ise öğrencilere bir video çekerek cevap verdi.

Mektupları okuduklarını ifade eden askerler, isimlerini söyledikleri öğrencilere teşekkür etti. Askerlerin videosu Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yayınlandı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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