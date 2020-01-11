Ordulu öğrencilerin mektubuna Mehmetçikten cevap geldi - Son Dakika

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Ordulu öğrencilerin mektubuna Mehmetçikten cevap geldi
6 saat önce
Ordu Fatsa Atatürk İlkokulu öğrencilerinin Hakkari Şemdinli Jandarma Tabur Komutanlığı'ndaki askerler için yazdığı mektuplara askerler video çekerek yanıt verdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:02 Kaynak: AA
Ordu Fatsa Atatürk İlkokulu öğrencilerinin Hakkari Şemdinli Jandarma Tabur Komutanlığı'ndaki askerler için yazdığı mektuplara askerler video çekerek yanıt verdi.
Atatürk İlkokulu 3/E sınıfı öğrencileri Şemdinli'de görev yapan Mehmetçik için duygu ve düşüncelerini içeren mektuplar yazarak gönderdi. Mektupları alan askerler ise öğrencilere bir video çekerek cevap verdi.
Mektupları okuduklarını ifade eden askerler, isimlerini söyledikleri öğrencilere teşekkür etti. Askerlerin videosu Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yayınlandı.
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