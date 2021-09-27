Üye Girişi
Ordulu öğretmen, 'dünyanın en iyi 50'si' listesinde - Son Dakika

Ordulu öğretmen, 'dünyanın en iyi 50'si' listesinde

27.09.2021 12:12
Ordulu öğretmen, 'dünyanın en iyi 50'si' listesinde, System.String[]

ORDU'nun Ünye ilçesindeki Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, Varkey Vakfı'nca düzenlenen '2021 Global Teacher Prize (Küresel Öğretmen Ödülü)' yarışmasında, 121 ülkeden yapılan 40 bin başvurudan 50 öğretmen arasına girip finale kaldı.

ORDU'nun Ünye ilçesindeki Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, Varkey Vakfı'nca düzenlenen '2021 Global Teacher Prize (Küresel Öğretmen Ödülü)' yarışmasında, 121 ülkeden yapılan 40 bin başvurudan 50 öğretmen arasına girip finale kaldı. Aydın, "'Dünyanın en iyi öğretmeni' değil 'dünyanın en iyi öğrencilerinin öğretmeni' olarak anılmak istiyorum" dedi.

Kızıltepe Mardin Mezopotamya İlkokulu'nda 2006 yılında öğretmenliğe başlayan Muhammet Aydın, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev yaptıktan sonra memleketi Ordu'ya döndü. Aydın, Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak göreve başladı. 16 yıllık eğitimcilik hayatında öğrencilerin hayatına dokunan 52 proje hazırlayan Aydın, son olarak 2018'de hayata geçirdiği ve 62 kurum tarafından uygulanan 'İngilizce sokakta' projesiyle öğrencilerinin İngilizce konuşmasını sağladı. Aydın, projeleriyle Varkey Vakfı'nca düzenlenen '2021 Global Teacher Prize (Küresel Öğretmen Ödülü)' yarışmasına başvurdu. 121 ülkeden 40 bin başvurunun yapıldığı yarışmada Aydın, ilk olarak başvurusu kabul edilen 8 bin 200 öğretmen arasında yer aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Aydın, ilk 50 öğretmen arasına girerek, finale kaldı.

'DÜNYANIN EN İYİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENİ, OLARAK ANILMAK İSTİYORUM'Muhammet Aydın, 'Küresel Öğretmen Ödülü'nde finale kalmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. 'Dünyanın en iyi öğrencilerinin öğretmeni' olarak anılmak istendiğini belirten Aydın, "'Global Teacher Prize' ödülü şu anda dünyada en geçerli ve bütün devletlerin tanıdığı, İngiltere'de dünyanın en büyük vakfı olan Varkey Vakfı'nın organize ettiği ABD Başkanlığı'nın, İngiliz Kraliyet ailesinin, devlet başkanlarının, dünya devletlerinin desteklediği en büyük öğretmen ödüllendirme platformudur. Bu yıl 121 ülkeden 40 bin başvuru var ama 40 bin başvuru içerisinden 8 bin fark yaratan öğretmen kabul edildi. Bizler de ilk 50'de yer aldık. Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri ilan edildim ama ben 'dünyanın en iyi öğretmeni' değil 'dünyanın en iyi öğrencilerinin öğretmeni' olarak anılmak istiyorum. Öğretmenliği çok seven, öğrencilerine aşık olan bir öğretmen olarak hem okul içinde hem de okul dışında çalışmalarımı hep toplum yararına yaptığım ve organize ettiğim için dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri olarak ilan edilmiş bulunmaktayım" dedi.'ÖN YARGILARIMIZI KIRDIK VE BUNU İSPATLADIK'Muhammet Aydın, hedef kitle olarak dezavantajlı öğrencilerle çalıştığını dile getirerek, "Küresel öğretmen ödülü alan biri olsam da bu yolculukta ben de dezavantajlı çocuk olarak yetiştim. Geçtiğim yolları göstererek ilham vermek istedim. Okul yıllarımda mahallemde yaşadığım sorunlar nedeniyle bölge olarak dezavantajlı bölgede yetiştim. Bu nedenle ön yargıları kırmak benim hayat felsefem olduğu için çalışmalarımızda ön yargılarımızı kırdık ve bunu ispatladık. Bu projeyle birlikte bir öğrencimizi A seviyesinden alıp C seviyesine kadar taşıyabiliyorum. Ben bunu en çok olmaz denilen okul türü olan meslek lisesinde yapıyorum" diye konuştu.Kendisine başka okullardan teklif geldiğini de anlatan Aydın, gönüllü olarak çalıştığını belirtip, "Ben bu çocuklardan her gün insanlık öğreniyorum, her gün adanmışlık öğreniyorum" dedi.

Muhammet Aydın'ın projesinde yer alan, öğretmenlik okuyan Kaan Genç ise "Proje öncesinde dersler daha sıkıcı ve isteksiz geçiyordu. Projenin ardından İngilizce sayesinde küreselleşmiş durumdayız. Meslek lisesinin dünyaya neler yapabileceğini göstermiş durumdayız. Türkiye bizi 'meslek liselerinin kahramanı' olarak biliyor. Ben de Muhammet hocam gibi başarılı projeler ve başarılı öğrenciler yetiştirmek için öğretmenliği seçtim ve okuyorum" diye konuştu.


Ordulu öğretmen, 'dünyanın en iyi 50'si' listesinde
Ordulu öğretmen, 'dünyanın en iyi 50'si' listesinde
Ordulu öğretmen, 'dünyanın en iyi 50'si' listesinde
Ordulu öğretmen, 'dünyanın en iyi 50'si' listesinde
Ordulu öğretmen, 'dünyanın en iyi 50'si' listesinde
Ordulu öğretmen, 'dünyanın en iyi 50'si' listesinde
Ordulu öğretmen, 'dünyanın en iyi 50'si' listesinde
Ordulu öğretmen, 'dünyanın en iyi 50'si' listesinde

Muhammet Aydın, İngilizce, Öğretmen, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordulu öğretmen, 'dünyanın en iyi 50'si' listesinde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu 12:13 İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu 12:06 İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi 11:57 Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi
Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanı aldı 11:38 Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanı aldı Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı 11:27 Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı 11:15 Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı 10:41 Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü 09:42 Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü

Son Dakika Haberleri
12:13 İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu
12:09 Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün
12:05 İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu
11:58 Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı
11:56 Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi
11:45 TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar
11:29 Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar
11:27 Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı
11:17 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı
10:57 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor
Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı         
12:18
Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün         
12:10
Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı         
11:59
TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar         
11:45
Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar         
11:30
12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı         
11:17
Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı         
10:54
Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi         
09:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler         
09:11
Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti         
09:08
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 12:23:03. #1.13#
SON DAKİKA: Ordulu öğretmen, 'dünyanın en iyi 50'si' listesinde - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement