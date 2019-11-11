Ordulu Salih

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir tarafından kendisine özel bekleme alanı yapılan 27 yaşındaki zihinsel engelli Salih Belen'i ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Gölköy ilçesine giden Güler, Gürgentepe yolu üzerindeki Gülbelen mevkisinde araçlara el sallayan Salih Belen'in özel bekleme alanına konuk oldu.

Güler, yakından ilgilendiği zihinsel engelli Salih Belen'e çikolata ikramında bulundu.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürgentepe ilçesinin sevilen simalarından Salih'i ziyarete geldiğini belirterek, "Hem kendisinin yemesi hem de gelen misafirlerine ikram etmesi için ona çikolata getirdim. Salih'in ihtiyaçlarını, taleplerini dinledim. Ne zaman bir şeye ihtiyacı olursa biz onun yanında olacağız. Salih bizim gönlümüzde. Ayrıca Gürgentepe Kaymakamımız Nursel Hanım'ı, bu güzel düşüncesi için kutluyorum." dedi.

Öte yandan Salih Belen'in özel bekleme alanı, Gürgentepe Kaymakamlığınca yenilendi.

Yapılan yeni düzenlemeyle Salih'in bekleme alanı büyütülürken, "Salih'in Yeri" yazan kısım ise Türk Bayrağı ile süslendi.