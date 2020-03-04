Ordulu sporcu Gamze Soğuksu milli takım kampına davet edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ordulu sporcu Gamze Soğuksu milli takım kampına davet edildi - Son Dakika Spor

Ordulu sporcu Gamze Soğuksu milli takım kampına davet edildi

11 dakika önce

Boksta Avrupa ikinciliği bulunan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Gamze Soğuksu, milli takıma çağrıldı.

Ordulu sporcu Gamze Soğuksu milli takım kampına davet edildi, System.String[]

Boksta Avrupa ikinciliği bulunan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Gamze Soğuksu, milli takıma çağrıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Soğuksu, Türkiye Boks Federasyonunun, 2020 yılı faaliyet programında yer alan Genç Kadınlar Milli Takım hazırlık kampına davet edildi.

Gamze Soğuksu, Kastamonu'da yapılacak milli takım kampında turnuvalara hazırlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Soğuksu, daha önce de milli takım kampına davet edildiğini belirterek, "Hedefim her zamanki gibi katıldığım turnuvalarda İstiklal Marşı'mızı okutturmak. Kendimi daima turnuvalara hazırlıyorum. İnşallah ülkemize ve ilimize güzel başarılar getireceğiz." ifadesini kullandı.

Soğuksu, kendisine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile antrenörlerine ve ailesine teşekkür etti.

Avrupa, Ordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, Ersun Yanal için nabız yoklayacak
AB kurumlarından Avrupa Savunma Ajansı'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi 2020 yılında Barbie'nin Türkiye'deki rol modeli, milli yüzücü Sümeyye Boyacı oldu Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi

Son Dakika Haberleri
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor
15:43 Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı
15:43 Ali Poyrazoğlu 'Tak Tak Takıntı' ile sahneye çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 16:47:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordulu sporcu Gamze Soğuksu milli takım kampına davet edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]