Ordulu sporcu Gamze Soğuksu milli takım kampına davet edildi

Boksta Avrupa ikinciliği bulunan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Gamze Soğuksu, milli takıma çağrıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Soğuksu, Türkiye Boks Federasyonunun, 2020 yılı faaliyet programında yer alan Genç Kadınlar Milli Takım hazırlık kampına davet edildi.

Gamze Soğuksu, Kastamonu'da yapılacak milli takım kampında turnuvalara hazırlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Soğuksu, daha önce de milli takım kampına davet edildiğini belirterek, "Hedefim her zamanki gibi katıldığım turnuvalarda İstiklal Marşı'mızı okutturmak. Kendimi daima turnuvalara hazırlıyorum. İnşallah ülkemize ve ilimize güzel başarılar getireceğiz." ifadesini kullandı.

Soğuksu, kendisine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile antrenörlerine ve ailesine teşekkür etti.