Ordulu sürücüler hız limitlerine uymuyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordulu sürücüler hız limitlerine uymuyor - Son Dakika

Ordulu sürücüler hız limitlerine uymuyor

7 saat önce

Ordu'da son bir hafta içinde aşırı hız yapan 665 sürücüye ceza kesildi.

Ordulu sürücüler hız limitlerine uymuyor, System.String[]

Ordu'da son bir hafta içinde aşırı hız yapan 665 sürücüye ceza kesildi.


Trafik kazalarını azaltmaya yönelik 17-23 Şubat tarihleri arasında yapılan denetim ve kontrollerde 47 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 28 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 19 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 25 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 665 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 56 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 7 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 1 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza kesildi.


Yapılan denetimlerde ayrıca 96 araç trafikte men edilirken 47 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
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